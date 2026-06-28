Datos Clave Francia Lidera Ahora: Opta le da 18,7% tras ser una de las tres que ganó todo. Argentina Mejor Posicionada: Con 16,3%, tiene el cuadro más favorable hacia semifinales. Colombia Lidera Latam: Es la tercera selección regional con más chances de título: 3,2%.

La fase de grupos terminó y el mapa del poder en el Mundial 2026 ya cambió. La supercomputadora de Opta corrió 25.000 simulaciones del resto del torneo y entregó un veredicto que desplazó a la favorita previa: Francia encabeza ahora el ranking con un 18,7% de probabilidades de levantar la Copa, por delante de Argentina (16,3%) y España (13,5%).

La razón es concreta. Los dirigidos por Didier Deschamps fueron una de apenas tres selecciones, junto a Argentina y México, que ganaron sus tres partidos en la primera ronda. Esa consistencia disparó sus probabilidades desde el 13% con que arrancaron el torneo hasta el primer lugar del modelo estadístico.

Argentina saca ventaja del cuadro

Argentina no solo mantiene un nivel altísimo con un 16,3%, sino que la distribución del cuadro de eliminación directa le abre un camino menos exigente hacia las semifinales. Opta lo dice sin rodeos: la Albiceleste es la mayor beneficiada del sorteo. España, que llegó a Estados Unidos como la gran favorita según las proyecciones previas, cedió el primer puesto pero sigue en la pelea con un 13,5%.

Inglaterra aparece cuarta con 9,7%, seguida de Brasil con 6,5% — prácticamente el mismo porcentaje con que inició el torneo — y Países Bajos con 5,1%, selección que mejoró notablemente tras una fase de grupos donde marcó diez goles e igualó su mejor registro histórico en esa instancia.

Latinoamérica: Colombia la más firme, Paraguay con fe

En el bloque latinoamericano, Colombia es la tercera selección de la región con más opciones reales de coronarse, acumulando un 3,2% de chances de título. Ecuador aparece con un modesto 0,6% y Paraguay con apenas un 0,1%, aunque la Albirroja tiene un 21,4% de chances de superar los 16vos ante Alemania, un dato clave para quienes siguen de cerca las cuotas del Mundial 2026 en Chile.

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