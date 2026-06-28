Alemania enfrentará a Paraguay en la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026 este lunes, con ambos equipos luchando por alcanzar los octavos de final del torneo.

Paraguay avanzó como uno de los mejores terceros de la competición, mientras que Alemania terminó en la cima del Grupo E para asegurar un lugar en la ronda de 32.

🏆 Copa Mundial FIFA 2026 32 selecciones clasificadas a los dieciseisavos de final Grupo A 1 🇲🇽 México 2 🇿🇦 Sudáfrica Grupo B 1 🇨🇭 Suiza 2 🇨🇦 Canadá 3 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina M3 Grupo C 1 🇧🇷 Brasil 2 🇲🇦 Marruecos Grupo D 1 🇺🇸 Estados Unidos 2 🇦🇺 Australia 3 🇵🇾 Paraguay M3 Grupo E 1 🇩🇪 Alemania 2 🇨🇮 Costa de Marfil 3 🇪🇨 Ecuador M3 Grupo F 1 🇳🇱 Países Bajos 2 🇯🇵 Japón 3 🇸🇪 Suecia M3 Grupo G 1 🇧🇪 Bélgica 2 🇪🇬 Egipto Grupo H 1 🇪🇸 España 2 🇨🇻 Cabo Verde Grupo I 1 🇫🇷 Francia 2 🇳🇴 Noruega 3 🇸🇳 Senegal M3 Grupo J 1 🇦🇷 Argentina 2 🇦🇹 Austria 3 🇩🇿 Argelia M3 Grupo K 1 🇨🇴 Colombia 2 🇵🇹 Portugal 3 🇨🇩 RD Congo M3 Grupo L 1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inglaterra 2 🇭🇷 Croacia 3 🇬🇭 Ghana M3 1.º de grupo 2.º de grupo M3 = Mejor 3.º Los 8 mejores terceros de los 12 grupos completan el cuadro de 32. Grupos sin tercero clasificado: A, C, G y H. Fuente: FIFA.com · Actualizado el 28 de junio de 2026

Previa del partido Alemania vs Paraguay

Alemania fue impresionante en sus dos primeros partidos del Mundial 2026 contra Curazao y Costa de Marfil, marcando nueve goles en dos victorias, y esos seis puntos le permitieron asegurar un lugar en los dieciseisavos de final con un partido de anticipación.

Sin embargo, la derrota 2-1 ante Ecuador la última vez fue igualmente una gran decepción, por lo que el equipo de Julian Nagelsmann llegará a este partido después de una caída.

El DFB-Team no fue mencionado como uno de los contendientes serios al trofeo antes del torneo, y todavía es considerado un candidato externo en esta etapa, especialmente porque Francia podría esperarlo en los octavos de final del torneo.

Alemania es cuatro veces campeona del mundo, pero fue eliminada en la fase de grupos tanto en el Mundial 2018 como en el de 2022.

Die Mannschaft, de hecho, se enfrentó a Paraguay en los octavos de final del Mundial 2002, registrando una victoria 1-0 gracias a un gol tardío de Oliver Neuville.

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Pronóstico Alemania vs Paraguay / © Iconsport

Paraguay, al momento de escribir esta nota, es uno de los cinco equipos que terminaron terceros y aseguraron un lugar en los dieciseisavos de final, uniéndose a Suecia, Ecuador, Bosnia-Herzegovina y Senegal entre quienes terminaron fuera de los dos primeros, pero aun así avanzaron a la fase eliminatoria.

Los Rojiblancos sumaron cuatro puntos en sus tres partidos del Grupo D para terminar terceros, solo detrás de Australia, segunda, por diferencia de gol.

El equipo de Gustavo Alfaro llegará a este partido después de un empate sin goles con Australia, mientras que su único triunfo este verano fue una victoria 1-0 sobre Turquía.

La mejor actuación histórica de Paraguay en un Mundial llegó en 2010, cuando alcanzó los cuartos de final, pero la selección nacional no logró clasificar en 2014, 2018 y 2022.

Es una tarea enorme para los Rojiblancos superar a Alemania este lunes, pero su último partido contra los gigantes europeos terminó igualado: un empate amistoso 3-3 en agosto de 2013.

Rendimiento reciente

Alemania, Mundial:

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Alemania, todas las competiciones:

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Paraguay, Mundial:

❌✅➖

Paraguay, todas las competiciones:

✅❌✅❌✅➖

Noticias de los equipos

Pronóstico Alemania vs Paraguay / © Iconsport

Alemania no contará con Nico Schlotterbeck, ya que el central sufrió una grave lesión de tobillo contra Costa de Marfil el 20 de junio, por lo que Antonio Rudiger volverá a actuar en el centro de la línea de cuatro junto a Jonathan Tah.

Nathaniel Brown no participó contra Ecuador la última vez por un problema muscular, pero se espera que el lateral izquierdo reciba el alta para jugar desde el primer minuto aquí.

No se esperan sorpresas en el once de Alemania para este partido, con Kai Havertz, Florian Wirtz y Jamal Musiala listos para continuar como el tridente ofensivo.

En cuanto a Paraguay, Diego Gomez se perderá el partido por suspensión, después de recibir una segunda tarjeta amarilla en el torneo contra Australia la última vez.

Miguel Almiron volverá al equipo después de cumplir una suspensión, mientras que Omar Alderete (rodilla) y Ramon Sosa (muscular) deben ser evaluados.

Gabriel Avalos solo ha marcado dos veces en 25 apariciones con su selección, pero nuevamente se espera un lugar en el último tercio del campo para el jugador de 34 años.

Posibles formaciones Alemania vs Paraguay

Alemania:

Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sane, Musiala, Wirtz; Havertz

Paraguay:

Gill; Caceres, Alderete, Velazquez, Alonso; Almiron, Galarza, Cubas, Mauricio; Avalos, Enciso

Pronóstico Alemania vs Paraguay

Nuestro pronóstico: Alemania 2-1 Paraguay

Paraguay es capaz de convertir este en un partido incómodo para Alemania, y esperamos que sea cerrado en cuanto al marcador, pero el país europeo debería poder encontrar el camino hacia los octavos de final del torneo.

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