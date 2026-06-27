Argelia y Austria se miden este sábado 28 de junio a las 22:00 horas de Chile en el Kansas City Stadium por la Fecha 3 del Grupo J del Mundial 2026. El partido tiene un trasfondo histórico que electriza a cualquier aficionado al fútbol: en el Mundial de España 1982, Austria y Alemania Occidental jugaron el infame “Pacto de Gijón” —un 1-0 arreglado que clasificó a ambos y dejó a Argelia fuera del torneo a pesar de haber ganado sus partidos— y obligó a la FIFA a establecer que los últimos partidos de grupo se jugaran de manera simultánea.

Ahora, 44 años después, Argelia y Austria se miden con el segundo lugar del grupo en juego: ambas llegan con 3 puntos y una victoria garantiza la clasificación directa como segundo.

Argelia vs Austria, minuto a minuto

La previa del Argelia vs Austria

Argelia llega a Kansas City con el sabor agridulce de quien sabe que puede llegar lejos. Los Fennecs sufrieron la goleada 0-3 ante Argentina con el hat-trick de Messi en el debut, pero respondieron con orgullo en la Fecha 2 con la victoria 2-1 ante Jordania, que los mantiene vivos. El gran referente del equipo es el capitán Riyad Mahrez, quien debe aparecer con su mejor versión ante Austria. El arquero Luca Zidane —hijo de la leyenda francesa Zinedine Zidane— tiene en este partido su mayor prueba mundialista.

Austria llega al partido con la ventaja táctica de tener dos resultados a favor: ganar o empatar le garantiza la clasificación como segundo del grupo. El DT Ralf Rangnick tiene un equipo sólido y bien estructurado. La baja del central Kevin Danso obliga a una reorganización defensiva, aunque David Alaba del Real Madrid, recuperado de lesión, puede cubrir esa posición. El mediocampista Marcel Sabitzer es el motor del equipo junto a Xaver Schlager, mientras que el delantero Marko Arnautović es la gran referencia ofensiva.

Formaciones de Argelia vs Austria

Probable formación de Argelia:

Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït Nouri; Ibrahim Maza, Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui; Fares Chaibi, Amine Gouiri, Riyad Mahrez. DT: Vladimir Petković.

Probable formación de Austria:

Alexander Schlager; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba, Konrad Laimer; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager; Romano Schmid, Marcel Sabitzer, Christoph Baumgartner; Marko Arnautović. DT: Ralf Rangnick.

¿Dónde ver Argelia vs Austria en vivo?

El duelo entre Argelia y Austria se disputará este sábado 28 de junio a las 22:00 horas de Chile en el Kansas City Stadium, Kansas City. El árbitro del partido es el uzbeko Ilgiz Tantashev. Para Chile, el partido puede seguirse en DGO, DSports 2 y Paramount+.