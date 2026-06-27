Colombia y Portugal se miden este sábado 27 de junio a las 19:30 Chile en el Miami Stadium por la Fecha 3 del Grupo K del Mundial 2026. Es el partido de mayor cartel de la jornada: Colombia llega como líder indiscutido con 6 puntos, invicta y con la mejor campaña del grupo, mientras que Portugal, con 4 puntos, llega en ascenso tras el polémico debut y la contundente goleada 5-0 a Uzbekistán.

Ambos ya están clasificados a los dieciseisavos de final, por lo que lo que se juega es el primer lugar del Grupo K y un camino más favorable en la siguiente fase.

Colombia vs Portugal, minuto a minuto

La previa del Colombia vs Portugal

Colombia llega al partido más importante de su fase de grupos con la tranquilidad y la autoridad del equipo que ha cumplido más allá de las expectativas. El DT Néstor Lorenzo ganó sus dos partidos sin brillo absoluto, pero con eficacia: 3-1 a Uzbekistán y 1-0 a RD Congo. El dilema para este partido es el mediocampo: Richard Ríos del Palmeiras o Jefferson Lerma del Crystal Palace para acompañar al joven Gustavo Puerta del Bayer Leverkusen. En el ataque, Luis Díaz del Liverpool y Jhon Arias del Fluminense son los extremos desequilibrantes, mientras que la presencia de James Rodríguez puede ser el factor diferencial. Para Colombia, ganar a Portugal sería el resultado de su historia reciente.

Portugal llega a Miami después de la semana más turbulenta del torneo para un equipo clasificado. El empate en el debut generó una crisis interna que salpicó al vestuario, pero el DT Roberto Martínez encontró la solución más obvia y la más esperada: darle el protagonismo absoluto a Cristiano Ronaldo, quien respondió con un doblete en la goleada 5-0 a Uzbekistán y acalló de golpe todas las críticas. El equipo recupera la verticalidad con Pedro Neto y João Félix como extremos veloces, y el doble pivote João Neves–Vitinha controla el mediocampo con una calidad técnica superior.

Formaciones de Colombia vs Portugal

Probable formación de Colombia:

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Deiver Machado; Richard Ríos o Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez o Juan Fernando Quintero, Luis Díaz; Luis Javier Suárez o Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.

Probable formación de Portugal:

Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Félix; Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

¿Dónde ver Colombia vs Portugal en vivo?

El duelo entre Colombia y Portugal se disputará este sábado 27 de junio a las 19:30 horas de Chile en el Miami Stadium, Miami. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports, Chilevisión y en streaming a través de DGO, Paramount+ y Disney+.