Nueva Zelanda y Bélgica se miden este viernes 26 de junio en el BC Place Vancouver por la Fecha 3 del Grupo G del Mundial 2026, de manera simultánea con Egipto vs Irán. El partido tiene un único dueño de la presión: Bélgica necesita ganar para tener opciones de clasificar a los dieciseisavos de final, dependiendo también del resultado del otro partido del grupo. Nueva Zelanda, con 1 punto, ya tiene matemáticamente cumplida la misión histórica de competir, pero una victoria le daría la posibilidad de quedar como uno de los mejores terceros del torneo y seguir en el Mundial.

Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Nueva Zelanda vs Bélgica, minuto a minuto

La previa del Nueva Zelanda vs Bélgica

Nueva Zelanda es uno de los equipos más simpáticos del torneo: los All Whites protagonizaron uno de los partidos más entretenidos de la fase de grupos con el empate 2-2 ante Irán en el debut, y luego dieron batalla antes de caer 1-3 ante Egipto en la Fecha 2, partido en el que se pusieron en ventaja. El DT Darren Bazeley mantiene el bloque que ha funcionado con el arquero Michael Crocombe como referencia y el extremo Liberato Cacace como el jugador con más proyección del equipo. El delantero Ben Waine y el mediocampista Ryan Thomas son otras piezas claves de un equipo que, pese a estar en su segunda Copa del Mundo desde 2010, compite con una intensidad que supera ampliamente su ranking FIFA.

Bélgica llega a Vancouver como la gran decepción del Grupo G. El equipo del DT Rudi García tiene un plantel repleto de estrellas pero no ha podido trasladar esa calidad al campo: empate 1-1 con Egipto y empate 0-0 con Irán son resultados que no se corresponden con la jerarquía de un equipo que cuenta con Kevin De Bruyne del Manchester City, Romelu Lukaku del Nápoles, Leandro Trossard del Arsenal y Jeremy Doku del Manchester City. La duda táctica principal de Rudi García es si arrancar con De Bruyne como falso nueve o mantener a Lukaku como referente. La dupla central Arthur Theate–Brandon Mechele deberá cerrar bien ante la velocidad neozelandesa.

Formaciones de Nueva Zelanda vs Bélgica

Probable formación de Nueva Zelanda:

Michael Crocombe; Cam Payne, Deklan Wynne, Tim Surman, Liberato Cacace; Marko Stamenic, Clayton Lewis, Joe Bell, Alex Greive; Callan Elliott, Ben Waine. DT: Darren Bazeley.

Probable formación de Bélgica:

Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Arthur Theate, Brandon Mechele, Maxim De Cuyper; Youri Tielemans, Nicolas Raskin; Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku; Romelu Lukaku. DT: Rudi García.

¿Dónde ver Nueva Zelanda vs Bélgica en vivo?

El duelo entre Nueva Zelanda y Bélgica se disputará este viernes 26 a las 23:00 horas de Chile en el BC Place Vancouver, Vancouver. El árbitro del partido es el jordano Adham Mohammad Tumah Makhadmeh. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports y en streaming a través de DGO.