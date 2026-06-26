El SoFi Stadium de California será anfitrión del primer partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026, con Canadá, coanfitrión del torneo, enfrentando a Sudáfrica.

Canadá terminó segundo en el Grupo B detrás de Suiza para reservar su lugar en la ronda eliminatoria de la competición, mientras que Sudáfrica fue segunda en el Grupo A detrás de México.

Mundial 2026 — Grupo B Pos Equipo PJ Pts GF GC Dif 1 Canadá 2 4 7 1 +6 2 Suiza 2 4 5 2 +3 3 Bosnia y Herzegovina 2 1 2 5 -3 4 Catar 2 1 1 7 -6 Clasificados para los 1/16 de final Posible mejor 3er clasificado

Previa del partido Sudáfrica vs Canadá

Sudáfrica ha hecho historia este verano, alcanzando los dieciseisavos de final de un Mundial por primera vez, y ahora buscará asegurar un lugar en los octavos de final.

El equipo de Hugo Broos abrió su torneo con una derrota 2-0 ante México, y parecía un largo camino de regreso desde esa posición, pero logró sumar un valioso punto en un empate 1-1 con República Checa antes de vencer de manera crucial 1-0 a Corea del Sur la última vez.

Los cuatro puntos de Sudáfrica en tres partidos fueron suficientes para quedarse con el segundo lugar del Grupo A, un punto por delante de Corea del Sur, tercera, y ahora se prepara para enfrentar a Canadá, coanfitrión del torneo.

Bafana Bafana solo ha enfrentado a Canadá en una ocasión anterior, registrando una victoria 2-0 en un amistoso en noviembre de 2007, por lo que este será el primer partido competitivo entre ambos equipos.

El ganador de este cruce enfrentará a Países Bajos o Marruecos en octavos de final, antes de un potencial cuarto de final contra las favoritas Francia o Alemania.

Pronóstico Sudáfrica vs Canadá / © Iconsport

Canadá también logró avanzar a la ronda eliminatoria de un Mundial por primera vez, pero perdió la cima del Grupo B debido a su derrota 2-1 ante Suiza.

Terminar primero en el Grupo B le habría dado a Canadá ventaja de local en los dieciseisavos de final contra Argelia y también en un potencial cruce de octavos, pero fue decepcionante en la estrecha derrota y finalmente tuvo que conformarse con el segundo lugar, volviendo a tierra después de una destacada victoria 6-0 sobre Qatar.

Canadá también consiguió cuatro puntos en tres partidos, abriendo su torneo con un empate 1-1 contra Bosnia-Herzegovina, que avanzó como uno de los mejores terceros.

El equipo de Jesse Marsch será favorito de cara a este partido, pero necesitará una actuación mucho mejor que la de su último encuentro.

Se hará historia el domingo, ya que Canadá se convertirá en la primera nación anfitriona de un Mundial en jugar un partido de la competición fuera de sus fronteras, con el encuentro disputándose en Estados Unidos.

Rendimiento reciente

Sudáfrica, Mundial:

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Sudáfrica, todas las competiciones:

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Canadá, Mundial:

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Canadá, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Sudáfrica vs Canadá / © Iconsport

Sudáfrica recibirá de vuelta a Teboho Mokoena en su equipo este domingo, con el jugador de 29 años habiendo cumplido una suspensión de un partido en el choque contra Corea del Sur la última vez.

Sin embargo, Themba Zwane sigue suspendido tras su tarjeta roja contra México en el partido inaugural del Mundial 2026, el 11 de junio.

Mokoena por Yaya Sithole podría ser el único cambio respecto del equipo que saltó a la cancha desde el primer minuto contra Corea del Sur, con Evidence Makgopa listo para continuar por el centro.

En cuanto a Canadá, Ismael Kone sufrió una fractura de tibia contra Qatar en el segundo partido de Canadá en el torneo, y podrían sumarse a la lista de bajas Stephen Eustaquio (muscular) y Alfie Jones (estado físico), con ambos enfrentando evaluaciones tardías.

Alphonso Davies todavía no ha jugado en el Mundial debido a una lesión en los isquiotibiales, pero ha habido sugerencias de que el defensor de Bayern Munich podría participar desde el banco aquí.

Jonathan David y Cyle Larin están en línea para continuar en el último tercio del campo, mientras que debería haber otra titularidad en una zona abierta para Tajon Buchanan.

Posibles formaciones Sudáfrica vs Canadá

Sudáfrica:

Williams; Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba; Mbatha, Mokoena; Maseko, Mofokeng, Appollis; Makgopa

Canadá:

Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Saliba, Ahmed; David, Larin

Pronóstico Sudáfrica vs Canadá

Nuestro pronóstico: Sudáfrica 1-2 Canadá

Este es un partido muy difícil de pronosticar, y ambos equipos confiarán en sus opciones de éxito el domingo por la noche. Sin embargo, creemos que Canadá se impondrá por poco para asegurar un lugar en los octavos de final del Mundial 2026.

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