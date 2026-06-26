Noruega y Francia se miden este viernes 26 de junio por la Fecha 3 del Grupo I del Mundial 2026. Es el partido más atractivo de la jornada en términos de nombres: ambos equipos llegan invictos con 6 puntos y ya están clasificados a los dieciseisavos de final, por lo que lo único en disputa es el primer lugar del grupo, que puede definir un camino más sencillo en la siguiente fase.

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Noruega vs Francia, minuto a minuto

La previa del Noruega vs Francia

Noruega llega a Boston como la gran sorpresa positiva del torneo: 6 puntos en dos partidos, con una goleada 4-1 a Irak en el debut y una emocionante victoria 3-2 ante Senegal en la Fecha 2, donde Erling Haaland —el goleador más letal del mundo— anotó y fue determinante. Sin embargo, el propio Haaland dio la declaración más honesta y viral del torneo tras ese partido: “Honestamente, me da un poco igual ahora. Probablemente van a ganarnos, y van a ganar el torneo”, en referencia directa a Francia. El DT Ståle Solbakken mantiene su once con el doble referente Haaland–Sörloth en el ataque y el capitán Martin Ødegaard del Arsenal como cerebro creativo. Para Noruega, ser líder del Grupo I sería el mejor resultado posible antes de los 16avos.

Francia llega como uno de los máximos favoritos al título, con 6 puntos tras vencer 3-1 a Senegal y 3-0 a Irak, con Kylian Mbappé como el máximo goleador y figura indiscutida del equipo y del torneo. Sin embargo, el partido está marcado por una noticia dolorosa fuera del campo: el DT Didier Deschamps no estará en el banco de suplentes porque falleció su madre, y su asistente tomará las riendas del equipo en este encuentro. El once de Les Blues mantiene su columna vertebral con Mike Maignan en el arco, la dupla central Upamecano–Saliba, y la línea ofensiva Olise–Dembélé–Doué detrás de Mbappé. El mediocampista Aurélien Tchouaméni y Adrien Rabiot son el doble pivote que ordena el juego.

Formaciones de Noruega vs Francia

Probable formación de Noruega:

Selvik; Ostigard, Bjorkan, Falchener; Berg, Aursnes, Thorstvedt, Aasgaard, Schjelderup, Bobb y Strand Larsen.

Probable formación de Francia:

Mike Maignan; Theo Hernández, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Jules Koundé; Manu Koné, Aurélien Tchouaméni; Désiré Doué, Michael Olise, Ousmane Dembélé; Kylian Mbappé.

¿Dónde ver Noruega vs Francia en vivo?

El duelo entre Noruega y Francia se disputará este viernes 26 de junio a las 16:00 horas de Chile en el Boston Stadium, Boston. El árbitro del partido es el inglés Michael Oliver. Para Chile, el partido puede seguirse en Chilevisión, DSports y en streaming a través de DGO y Paramount+.