Turquía y Estados Unidos se miden este jueves 26 de junio a las 22:00 horas de Chile en el estadio de Los Angeles por la Fecha 3 del Grupo D del Mundial 2026, de manera simultánea con Paraguay vs Australia.

El partido tiene una historia ya escrita en la tabla: Turquía está eliminado sin sumar ningún punto, tras caer 0-2 ante Australia y 0-1 ante Paraguay, mientras que Estados Unidos llega como líder invicto con 6 puntos tras golear 4-1 a Paraguay y vencer 2-0 a Australia. El árbitro del partido es el argelino Mustapha Ghorbal. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Turquía vs Estados Unidos, minuto a minuto

La previa del Turquía vs Estados Unidos

Turquía llega a Los Ángeles en medio de una crisis de resultados que nació desde el debut. El equipo de Vincenzo Montella —el técnico italiano que llevó a Turquía a la Eurocopa 2024 donde llegó a cuartos de final— no pudo trasladar ese buen nivel al torneo más exigente del mundo: primero cayó 0-2 ante Australia y luego 0-1 ante Paraguay, en dos partidos donde fue incapaz de marcar un solo gol. La gran paradoja del equipo turco es que cuenta con dos de las joyas más codiciadas del fútbol europeo: Arda Güler del Real Madrid y Kenan Yildiz de la Juventus, a quienes Montella no ha podido potenciar. Para la despedida, el DT intentará que estos dos jóvenes genios brillen ante el anfitrión y dejen una imagen positiva de cara al futuro. Hakan Çalhanoglu del Inter de Milán, capitán y cerebro del equipo, también buscará su mejor versión en el cierre del torneo.

Estados Unidos llega a este último partido de la fase de grupos con la autoridad de los grandes: líder del Grupo D con 6 puntos, mejor diferencia de gol del grupo y el respaldo del público en su propio estadio. El DT Mauricio Pochettino —el técnico argentino que transformó el juego de la USMNT con un fútbol más protagonista y vertical— tiene la libertad de rotar ampliamente para preservar a sus titulares de cara a los dieciseisavos de final. El guardameta Matt Freese del New York City FC sustituye al habitual titular, mientras que en el ataque Folarin Balogun, de gran torneo, mantiene su lugar junto al capitán Christian Pulisic. El mediocampista Weston McKennie de la Juventus y Tyler Adams del Bournemouth son el doble pivote que Pochettino no descansa, piezas clave del equipo.

Formaciones de Turquía vs Estados Unidos

Formación de Turquía:

Ugurcan Cakir; Zeki Celik, Eren Elmali, Abdulkerin Bardakci, Ozan Kabak; Salih Ozcan, Orkun Kokcu; Arda Güler, Kenan Yildiz, Baris Alper Yilmaz y Oguz Aydin. DT: Vincenzo Montella.

Formación de Estados Unidos:

Matt Turner; Auston Trusty, Miles Robinson, Mark McKenzie, Joe Scally; Giovanni Reyna, Weston McKennie, Sebastian Berhalter; Ricardo Pepi, Brenden Aaronson y Timothy Weah. DT: Mauricio Pochettino.

¿Dónde ver Turquía vs Estados Unidos en vivo?

El duelo entre Turquía y Estados Unidos se disputará este jueves 26 de junio a las 22:00 horas de Chile en el Los Angeles Stadium, Los Ángeles. El árbitro del partido es el argelino Mustapha Ghorbal. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports y en streaming a través de DGO y Paramount+.