Datos Clave Favoritos de Ronaldinho: Elogió a Vinicius, Raphinha, Yamal y a “su hermano” Messi. Pronóstico Sin Dudas: El campeón del 2002 eligió a Brasil para ganar el título. Segundo Puesto No Sirve: Admitió que en Brasil la presión por ganar viene desde niño.

Hay voces que están más que autorizadas para comentar la Copa del Mundo y entregar su opinión sobre el desarrollo del torneo en Norteamérica. Uno de ellos es Ronaldinho, volante brasileño que sabe de ganar mundiales.

El campeón del mundo 2002 acudió al Hard Rock Stadium de Miami para ver el 3-0 de Brasil sobre Escocia y aprovechó para dar una entrevista a Telemundo y dejar varios titulares: sus jugadores favoritos del Mundial 2026, su pronóstico para la final y una reflexión sobre la presión que carga un brasileño desde chico.

Los jugadores favoritos de Ronaldinho

La nota con la cadena norteamericana comenzó con una pregunta difícil ¿Quién es el Ronaldinho de esta era? El brasileño respondió sin esquivar y con la sonrisa de siempre. “Son muchos los que tienen características parecidas. Yo siempre llevo para el lado de Brasil, que son los míos: hay Vinicius, hay Rafinha, hay tantos, ¿no?”, contestó.

Pero el repaso no se quedó en su selección. El elogio más cargado fue para una sociedad rara: la del veterano y el adolescente. “Yamal es uno que me encanta. Mi hermano Messi, que es Messi, es mío”, agregó tocándose el corazón en gesto de afecto hacia su excompañero del Barcelona.

El candidato el título de Ronaldinho

Cuando le preguntaron quién levantará la Copa del Mundo el 19 de julio en el MetLife Stadium, Ronaldinho no titubeó. “Brasil“. Una palabra. Punto.

El dato no es menor en una Selección que llegó al Mundial con el italiano Carlo Ancelotti en el banco y un proceso todavía en construcción. Tras el empate inicial con Marruecos y los triunfos sobre Haití y Escocia, la Canarinha lidera el Grupo C y se proyecta como una de las candidatas. Para Ronaldinho, sin embargo, no hay matices: la apuesta es por los suyos.

La presión por ganar el Mundial

Una frase quedó dando vueltas. Cuando le señalaron que los jugadores actuales podrían estar más enfocados en el resultado y menos en disfrutar, Ronaldinho respondió desde un lugar muy brasileño:

“Creo que es igual, en nuestra época también tenía mucha presión. Vengo de un país donde el segundo puesto no sirve. Nosotros tenemos que ganar siempre, porque si no la gente nunca está contenta. Entonces nosotros sufrimos esta presión desde muy pequeños, y ya estamos acostumbrados”.

Lo que viene para Brasil en el Mundial

Brasil cerró el Grupo C en lo más alto y ahora apuntará a los dieciseisavos de final con Neymar ya recuperado y aportando minutos desde el banco. De cara a este cruce eliminatorio, los fanáticos ya revisan el análisis de apuestas para la Copa del Mundo 2026 para evaluar el impacto del “10” en el rendimiento colectivo.

La Canarinha enfrentará al segundo del Grupo F en Houston el próximo lunes 29 de junio.