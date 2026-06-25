Noruega se enfrentará a Francia en el Gillette Stadium este viernes por la noche, en la última ronda de partidos de la fase de grupos del Mundial 2026.

Con los Vikingos consiguiendo una crucial victoria 3-2 sobre Senegal y Francia venciendo 3-0 a Irak en Philadelphia, puedes descubrir a los favoritos para terminar primeros del Grupo I en Foxborough leyendo nuestro artículo de los mejores sitios de apuestas del Mundial.

Mundial 2026 — Grupo I Pos Equipo PJ Pts GF GC Dif 1 Francia 2 6 6 1 +5 2 Noruega 2 6 7 3 +4 3 Senegal 2 0 3 6 -3 4 Irak 2 0 1 7 -6 Clasificados para los 1/16 de final Posible mejor 3er clasificado

Previa del partido Noruega vs Francia

Jugando su cuarta fase final y la primera en los últimos 28 años, Noruega ha dejado una gran impresión hasta ahora en la fase de grupos del Mundial.

En la ronda inaugural de partidos, los Vikingos produjeron una implacable exhibición de fútbol ofensivo, con Erling Haaland, de Manchester City, marcando un doblete para vencer 4-1 a Irak e impulsar a su equipo a la cima del Grupo I, probablemente asegurando su lugar en la fase eliminatoria.

Ese avance fue confirmado el martes por la mañana en su segundo partido, cuando los hombres de Stale Solbakken mantuvieron a Senegal a distancia para registrar una victoria 3-2 y llegar a seis puntos en sus dos partidos hasta ahora.

Pronóstico Noruega vs Francia / © Imago

Aunque ha conseguido puntaje perfecto, Noruega está segunda detrás de Francia en el Grupo I debido a la mejor diferencia de gol de Les Bleus, aunque tiene la oportunidad de quedarse con el primer lugar si gana este viernes por la noche.

Para hacerlo, los Vikingos tendrían que conseguir apenas su cuarta victoria sobre Francia, con su triunfo más reciente llegando en una victoria 2-1 en el Ullevaal Stadium en agosto de 2010, gracias a un doblete de Erik Huseklepp en el segundo tiempo.

Pronóstico Noruega vs Francia / © Imago

Después de alcanzar la final en 2022 y ganar la competición cuatro años antes, Francia ha mostrado hasta ahora por qué también es una de las favoritas para ganar el Mundial de este verano.

Pese a un susto tardío, el doblete de Kylian Mbappé junto con un exquisito gol de Bradley Barcola despacharon a un combativo equipo senegalés en el partido inaugural, mientras Les Bleus comenzaron su campaña con una victoria 3-1.

Eso fue seguido por una presentación profesional contra Irak, ya que los hombres de Didier Deschamps tomaron una ventaja temprana nuevamente por medio de Mbappé, antes de sellar el partido en el segundo tiempo, ganando 3-0 y quedando, por lo tanto, en la cima del grupo con seis puntos.

Para confirmar el primer lugar, Francia solo necesita evitar la derrota contra los Vikingos, a quienes venció 4-0 cuando estos equipos se enfrentaron por última vez en mayo de 2014, con la ayuda de goles de Loic Remy, Paul Pogba y un doblete de Olivier Giroud.

Sin embargo, Les Bleus sin duda buscarán los tres puntos y completar la barrida perfecta en el Grupo I, una hazaña que lograron por última vez en el Mundial de 1998, donde ganaron la primera de sus dos estrellas.

Rendimiento reciente

Noruega, Mundial:

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Noruega, todas las competiciones:

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Francia, Mundial:

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Francia, todas las competiciones:

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La mirada desde Francia

Romain Lantheaume, TopMercato

“Creo que Les Bleus estarán especialmente motivados para ganar este partido por su entrenador, Didier Deschamps, quien está de duelo por la pérdida de su madre y regresó temporalmente a Francia.

“Pese a su potencial ofensivo, Noruega ha mostrado debilidades defensivas significativas contra Irak y Senegal, y ante delanteros del calibre de Kylian Mbappé, Michael Olise y Ousmane Dembélé, bien podrían ser castigados”.

Noticias de los equipos

Haaland llevó a Noruega a 16vos de final | © Imago

Tras salir cojeando lesionado después de solo 13 minutos contra Senegal, es altamente improbable que el defensor de Borussia Dortmund Julian Ryerson juegue este viernes, con su reemplazante Marcus Pedersen casi seguro para llenar el vacío.

Con cuatro goles en sus dos primeros partidos, lo que lo convierte en el segundo máximo goleador conjunto del torneo hasta ahora, Haaland es sin duda el hombre peligroso de Noruega y estará ansioso por impresionar contra una de las mejores selecciones del mundo.

El principal tema de selección de Francia llega en ataque, con el dúo de Paris Saint-Germain compuesto por Barcola y Désiré Doué jugando un partido cada uno hasta ahora en el Grupo I, aunque este último no tuvo su mejor encuentro contra Irak.

Manu Kone y Lucas Digne también rindieron bien cuando fueron introducidos en el mediocampo central y como lateral izquierdo respectivamente el lunes por la noche, lo que hace difícil predecir si Aurelien Tchouameni o Theo Hernandez pueden recuperar sus lugares.

También anotando en cuatro ocasiones, Mbappé ha demostrado ser nuevamente el hombre principal de Deschamps en el escenario internacional y tendrá hambre de perseguir a Lionel Messi como el máximo goleador histórico de los Mundiales.

Posibles formaciones Noruega vs Francia

Noruega:

Nyland; Pedersen, Ajer, Lysaker Heggem, Wolfe; Berge, Aursnes, Odegaard; Sorloth, Haaland, Nusa

Francia:

Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba; Digne; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembele, Doue; Mbappe

Pronóstico Noruega vs Francia

Nuestro pronóstico: Noruega 1-2 Francia

Con ambos equipos teniendo inicios eléctricos en el torneo de este verano, es difícil ver que alguno de los dos domine por completo el desarrollo del partido este viernes por la noche.

Sin embargo, con tal poder de fuego ofensivo, es difícil mirar más allá de este equipo francés en este momento, y creemos que terminará imponiéndose por poco en lo que seguramente será un gran partido en el Gillette Stadium.

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