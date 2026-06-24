Sudáfrica y Corea del Sur cierran el Grupo A este miércoles 24 de junio a las 21:00 Chile en el Estadio Monterrey del Mundial 2026. El partido se juega de manera simultánea con México vs República Checa y las matemáticas dan un escenario claro: Corea del Sur clasifica si gana, sin importar el resultado paralelo.

Sudáfrica, en cambio, necesita ganar, y con el mayor margen posible, y que México no gane ante República Checa, un escenario de alta complejidad. El árbitro del partido es el argentino Facundo Tello. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Sudáfrica vs Corea del Sur, minuto a minuto

La previa del Sudáfrica vs Corea del Sur

Sudáfrica llegó a este torneo como el equipo africano más sólido del continente, pero los resultados no acompañaron las expectativas: perdió 0-2 ante México en el debut y apenas rescató el 1-1 ante República Checa en la Fecha 2, un empate que lo dejó con solo un punto y en la cuerda floja. El DT Hugo Broos no tiene margen para rotaciones y necesita su mejor once, con el volante Teboho Mokoena como motor del mediocampo y la dupla de ataque Lyle Foster del Burnley e Iqraam Rayners como generadores de peligro. Para Sudáfrica, ganar y golear es la única opción, con la esperanza de que México tropiezo simultáneamente ante República Checa.

Corea del Sur llega a Monterrey con el objetivo claro y la fórmula simple: ganar y clasificar. El equipo del DT Hong Myung-bo tuvo un debut prometedor con la victoria 2-1 ante República Checa, pero en la Fecha 2 cayó 0-1 ante México en un partido donde la solidez defensiva azteca fue superior. El capitán Son Heung-min del Tottenham llega a este partido con la motivación extra de despedirse del Mundial de manera digna y el mediocampista Lee Kang-in del PSG es el encargado de darle creatividad al equipo. El delantero Oh Hyeon-gyu del Celtic es la apuesta ofensiva junto a Son. Si Corea del Sur gana, clasifica como segundo del Grupo A y enfrentará al segundo del Grupo B en los 16avos.

Formaciones de Sudáfrica vs Corea del Sur

Probable formación de Sudáfrica:

Ronwen Williams; Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbokazi, Nkosinathi Sibisi, Khuliso Mudau, Ime Okon; Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Jayden Adams; Lyle Foster, Iqraam Rayners. DT: Hugo Broos.

Probable formación de Corea del Sur:

Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim Min-jae, Cho Yu-min, Lee Tae-seok; Paik Seung-ho, Hwang In-beom; Lee Kang-in, Lee Jae-sung, Son Heung-min (c); Oh Hyeon-gyu. DT: Hong Myung-bo.

¿Dónde ver Sudáfrica vs Corea del Sur en vivo?

El duelo entre Sudáfrica y Corea del Sur se disputará este miércoles 24 de junio a las 21:00 horas de Chile en el Estadio Monterrey, Monterrey. El árbitro del partido es el argentino Facundo Tello. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports y en streaming a través de DGO y Paramount+