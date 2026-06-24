Paraguay arrancó el Mundial 2026 contra las cuerdas y se reincorporó a tiempo. La paliza inicial de Estados Unidos por 4-1 prendió todas las alarmas, pero el 1-0 sobre Turquía con cambios fuertes de Gustavo Alfaro —con Matías Galarza e Isidro Pitta dentro del once— le devolvió la respiración. Ahora todo se define en una sola tarde, contra Australia, en un partido que reescribe el guión del Grupo D.

Para el fútbol sudamericano, que Paraguay siga vivo en el Mundial 2026 es una buena noticia para Conmebol, que demuestra que puede seguir siendo competitiva..

Las cuentas de Paraguay, escenario por escenario

Si Paraguay le gana a Australia: la Albirroja clasifica automáticamente a dieciseisavos de final. Quedaría con 6 puntos y se mete entre los dos primeros del grupo.

Si Paraguay empata con Australia: los dos equipos terminarían con 4 puntos, pero Paraguay quedaría tercero por diferencia de goles. Australia llega con +0 en el saldo (le ganó 2-0 a Turquía y perdió 2-0 con Estados Unidos), mientras la Albirroja arrastra -2 (1-0 a Turquía, 4-1 con Estados Unidos). En ese caso, habría que esperar los resultados de los demás grupos para ver si entra como uno de los ocho mejores terceros.

Si Paraguay pierde con Australia: las chances se reducen al mínimo. Tendría que combinar resultados muy específicos en otros grupos y aun así sus posibilidades como mejor tercero serían muy bajas.

Cómo quedó el Grupo D tras dos fechas

Mundial 2026 — Grupo D Pos Equipo PJ Pts GF GC Dif 1 Estados Unidos 2 6 6 1 +5 2 Australia 2 3 2 2 0 3 Paraguay 2 3 2 4 -2 4 Turquía 2 0 0 3 -3 Clasificados para los 1/16 de final Posible mejor 3er clasificado

La paliza de Estados Unidos contra Paraguay sigue pesando en el saldo. Por eso, sumar de a tres ante Australia se transforma en imperativo: ningún empate le sirve plenamente a la Albirroja.

El nuevo criterio FIFA que cambia el cálculo

En el Mundial 2026 la diferencia de gol pasó a segundo plano. La FIFA implementó el desempate olímpico: si dos equipos terminan con los mismos puntos, manda el resultado del enfrentamiento directo. Solo después se mira la diferencia de gol.

Si Paraguay y Australia terminan empatados en puntos, primero pesa el partido entre ellos. Por eso, ganar es la única forma definitiva de despejar dudas. Un empate deja el panorama abierto a la tabla de terceros, donde Ecuador también pelea su lugar con condiciones similares.

Los cruces que se vienen

Una vez cerrada la fase de grupos, los caminos del Grupo D se abren así:

El 1° del grupo se cruza con un tercero proveniente de los grupos B, E, F, I o J.

se cruza con un tercero proveniente de los grupos B, E, F, I o J. El 2° del grupo enfrenta al segundo del Grupo G.

enfrenta al segundo del Grupo G. Si Paraguay clasifica como uno de los mejores terceros, su rival saldrá de los líderes de los grupos E, I o K.

Cualquiera de los escenarios deja un partido durísimo: el formato de 48 selecciones premia con dieciseisavos a los mejores terceros, pero también los enfrenta con líderes de grupo desde la primera ronda eliminatoria.

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