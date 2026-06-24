En la última fecha del Grupo D, Paraguay y Australia lucharán por la clasificación automática a las rondas eliminatorias del Mundial 2026 este viernes en el San Francisco Bay Area Stadium.

Paraguay, tercero, y Australia, segundo, tienen tres puntos cada uno después de sus dos primeros partidos de grupo, pero ambos tienen garantizado terminar entre los tres primeros tras la eliminación de Turquía, aunque ninguno puede acabar primero.

Copa del Mundo – Grupo D – 2026 DÍA DE PARTIDO 3 Paraguay Sin Comenzar San Francisco Bay Area Stadium – Santa Clara Australia

Previa del partido Paraguay vs Australia

Aunque sufrió una dura derrota 4-1 ante Estados Unidos en la primera fecha, Paraguay logró vencer 1-0 a Turquía el 20 de junio.

Su victoria fue aún más impresionante considerando que Miguel Almiron fue expulsado justo antes del intervalo, aunque ya estaban en ventaja gracias al gol de Matias Galarza en el segundo minuto.

El entrenador Gustavo Alfaro debe guiar a su equipo a los tres puntos este viernes, dado que el primer criterio de desempate cuando los equipos están igualados es el registro entre sí y el segundo es la diferencia de gol, por lo que un empate para Los Guaraníes daría como resultado el avance de Australia, ya que su diferencia de gol de cero es dos tantos mejor que la de sus rivales.

Cualquier victoria de Paraguay podría ser tensa, considerando que 10 de sus últimos 12 triunfos fueron por un margen de un gol, pero ha emergido como ganador en cinco de sus siete partidos más recientes.

La nación que logre asegurar el segundo lugar está actualmente proyectada para enfrentar al segundo del Grupo G, que podría ser cualquiera entre Egipto, Irán, Bélgica o Nueva Zelanda.

Paraguay nunca ha ganado dos partidos de grupo en una sola edición de la competición, aunque ha evitado la derrota en los últimos partidos de grupo en cada uno de sus últimos seis Mundiales.

Pronóstico Paraguay vs Australia / © Iconsport

La segunda presentación de Australia en el Mundial no fue tan agradable como su resistente triunfo 2-0 sobre Turquía el 14 de junio, ya que sufrió una derrota 2-0 contra Estados Unidos cinco días después.

Los Socceroos no pueden terminar primeros porque esa derrota significa que Estados Unidos posee un mejor registro entre ambos, aunque aún podrían asegurar su lugar en los dieciseisavos de final incluso si pierden este viernes.

Ocho equipos que terminen terceros entrarán en las rondas eliminatorias, pero depender de que otras selecciones sumen menos puntos sería arriesgado.

El choque de Australia con Paraguay será su sexto enfrentamiento histórico, y esperan mantener su invicto contra sus rivales, a quienes derrotaron por segunda vez cuando ganaron 1-0 en octubre de 2010, su último cruce.

El técnico Tony Popovic ha dirigido tres victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos seis partidos al mando, con sus jugadores marcando nueve goles y recibiendo cinco en ese tramo.

Uno o tres puntos este viernes reservarían el lugar de Australia en las rondas eliminatorias por segundo torneo consecutivo, y también marcaría la tercera vez en seis Mundiales que consigue avanzar desde su grupo.

Está por verse si Popovic puede guiar a su equipo a un resultado positivo contra sus rivales ubicados en el puesto 41 del ranking, pero los Socceroos, ubicados 27°, serán vistos como favoritos, tal como se muestra en nuestra guía de apuestas del Mundial 2026.

Rendimiento reciente

Paraguay, Mundial:

❌✅

Paraguay, todas las competiciones:

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Australia, Mundial:

✅❌

Australia, todas las competiciones:

✅✅❌➖✅❌

Noticias de los equipos

Pronóstico Paraguay vs Australia / © Iconsport

Con Almiron suspendido, Paraguay no contará con el actual máximo goleador de su plantel, con 10 tantos, y su ausencia por la derecha podría ser decisiva.

Gustavo Velazquez podría tener que ser utilizado en un rol ligeramente más adelantado este viernes, aunque está por verse si será capaz de entregar mucho impacto ofensivo.

También existían temores sobre el estado físico del mediocampista Diego Gomez, quien fue sustituido contra Turquía, pero según los reportes superó sus molestias a tiempo para el último partido de grupo de su equipo.

El extremo australiano Mathew Leckie sufrió una lesión muscular contra Estados Unidos, y aunque no ha sido descartado para el tercer partido de su selección, podría ser más seguro que Cristian Volpato ingrese en la formación.

Pese a tener dificultades en el partido anterior, se espera que Aiden O’Neill y Paul Okon-Engstler sean titulares en el mediocampo por tercera vez en este Mundial.

También sería sorpresivo que los centrales Alessandro Circati, Harry Souttar y Cameron Burgess fueran rotados, considerando que el trío actuó contra Turquía y Estados Unidos.

Posibles formaciones Paraguay vs Australia

Paraguay:

Gill; Caceres, G Gomez, Alderete, Alonso; Velazquez, Cubas, D Gomez, Galarza; Pitta, Enciso

Australia:

Beach; Circati, Souttar, Burgess; Italiano, O’Neill, Okon-Engstler, Bos; Volpato, Toure, Irankunda

Pronóstico Paraguay vs Australia

Nuestro pronóstico: Paraguay 0-1 Australia

La capacidad de Paraguay para amenazar en el último tercio se ha reducido significativamente, y es difícil verlos quebrando la defensa de los Socceroos.

Australia puede no haber estado en su mejor nivel en la segunda fecha, pero debería tener suficiente calidad en ataque para conseguir una estrecha victoria este viernes.

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