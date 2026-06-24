Suiza y Canadá se miden este miércoles 24 de junio a las 15:00 Chile en el BC Place Stadium de Vancouver por la Fecha 3 del Grupo B del Mundial 2026. El partido es una final de grupo: ambas selecciones llegan con 4 puntos y el ganador se instalará como primero del Grupo B, con la ventaja táctica de elegir la parte del cuadro en los dieciseisavos de final.

Canadá tiene mejor diferencia de gol, por lo que un empate le bastaría a los Canucks para terminar primeros. Suiza, en cambio, necesita ganar para arrebatarle el liderato a los anfitriones.

Suiza vs Canadá, minuto a minuto

La previa del Suiza vs Canadá

Suiza tuvo un inicio irregular con el empate sorpresivo 1-1 ante Qatar en el debut, resultado que encendió las alarmas. Sin embargo, la respuesta en la Fecha 2 fue contundente: la goleada 4-1 ante Bosnia con un doblete de Breel Embolo y goles de Fabian Rieder y Dan Ndoye disipó todas las dudas y dejó al equipo del DT Murat Yakin con la clasificación sellada y el ánimo por las nubes. Para este partido decisivo, Yakin no tiene urgencias en los cambios —todo el equipo está disponible y sin suspendidos— y podría mantener el mismo once que goleó a Bosnia. La única duda es si Granit Xhaka, quien tuvo una actuación discreta ante Qatar y brillante ante Bosnia, mantiene la continuidad en el mediocampo. Ganar en Vancouver le daría a Suiza el privilegio de elegir el cruce en 16avos desde la mejor posición del cuadro.

Canadá, uno de los tres países anfitriones del torneo, llega a este partido en la cresta de la ola tras la goleada histórica 6-0 ante Qatar con un hat-trick de Jonathan David del Lille —su máximo goleador histórico—, que lo convirtió en el jugador con más goles en un solo partido en la historia de la selección canadiense. El DT Jesse Marsch tiene el mismo dilema de privilegio que en cada partido del torneo: ¿rota para llegar fresco a 16avos o mantiene el equipo ganador? La decisión más probable es dar entrada a Ali Ahmed en el mediocampo por Nathan-Dylan Saliba, quien acumula minutos. La gran ventaja de Canadá es matemática: con empate, termina primero por diferencia de gol y llega al cruce de 16avos desde la posición más favorable.

Formaciones de Suiza vs Canadá

Formación de Suiza:

Gregor Kobel; Luca Jaquez, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Ghranit Xaka; Johan Manzambi, Djibril Sow, Ruben Vargas; Breel Embolo.

Formación de Canadá:

Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Mathieu Choiniere, Nathan Saliba, Ali Ahmed; Jonathan David, Cyle Larin.

¿Dónde ver Suiza vs Canadá en vivo?

El duelo entre Suiza y Canadá se disputará este miércoles 24 de junio a las 15:00 horas de Chile en el BC Place Stadium, Vancouver. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports y en streaming a través de DGO y Paramount+.