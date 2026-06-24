Ecuador no tiene margen. Tras la derrota ante Costa de Marfil y el empate sin goles con Curazao, la Tricolor llega al cierre del Grupo E del Mundial 2026 con un solo camino: vencer a Alemania este jueves 25 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Sebastián Beccacece se juega su continuidad en la banca del seleccionado ecuatoriano y la clasificación en 90 minutos.

El regreso a la línea de tres

El cuerpo técnico volvió a la fórmula que mejor le ha funcionado en su proceso: tres centrales y carrileros largos. La idea es clara: blindar la zona baja para neutralizar el ataque alemán y, al mismo tiempo, soltar a los laterales en transición.

En las bandas aparecen perfiles ofensivos. Ángelo Preciado vuelve por la derecha y Alan Minda ocupa el sector izquierdo. Ambos cargan con la tarea doble de cubrir todo el costado y romper líneas cuando Ecuador recupere.

En el medio, la dupla Moisés Caicedo y Pedro Vite maneja el ritmo. El del Chelsea es el organizador, el corazón del equipo. Vite suma dinámica y llegada al área. Una sociedad que necesita rendir si la Tri quiere imponerse contra el medio alemán liderado por Jamal Musiala.

El frente ofensivo: Yeboah, Plata y Enner

Más adelantados, John Yeboah y Gonzalo Plata se mueven como mediapuntas, generando desequilibrio y acompañando al “9”. Plata, del Flamengo, llega con confianza tras meses brillantes en Brasil.

Arriba, sin sorpresas: Enner Valencia será la referencia ofensiva. El capitán histórico de la Tri busca volver al gol mundialista. En Catar 2022 fue figura, ahora carga con la responsabilidad de definir el partido más importante del proceso Beccacece.

El once probable de Ecuador

Sebastián Beccacece viene trabajando este equipo para el trascendental partido ante alemania:

Arquero: Galíndez

Galíndez Defensas: Ordóñez, Pacho, Hincapié

Ordóñez, Pacho, Hincapié Carrileros: Preciado, Minda

Preciado, Minda Mediocampistas: Caicedo, Vite

Caicedo, Vite Mediapuntas: Yeboah, Plata

Yeboah, Plata Delantero: Enner Valencia

El antecedente que pesa

Ecuador tiene una estadística incómoda frente a europeos en Mundiales. En ocho enfrentamientos mundialistas ante selecciones del Viejo Continente, solo registra dos victorias: ante Croacia en Catar 2022 y frente a Polonia en este Mundial 2026. El historial dice que no es fácil. Pero también dice que la Tri sabe cómo dar el golpe cuando hay que darlo.

¿Puede clasificar Ecuador?

Si Ecuador gana, depende del resultado de Curazao vs Costa de Marfil para clasificar directo, o de la tabla de mejores terceros si suma un triunfo apretado. Si pierde o empata, queda fuera del Mundial. Todo lo que pueda construir Beccacece este jueves se mide en una sola cifra: tres puntos. Para Betsala el escenario es bien claro: Es muy probable que Ecuador pierda su partido y quede eliminado de la Copa del Mundo.