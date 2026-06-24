Escocia y Brasil cierran el Grupo C este miércoles 24 de junio a las 19:00 horas ARG / 18:00 Chile en el Miami Stadium del Mundial 2026. El partido se juega de manera simultánea con Marruecos vs Haití y tiene un enorme valor en la tabla: Brasil llega con 4 puntos y clasifica con un empate, pero quiere ganar para asegurarse el primer puesto del Grupo C y llegar a los 16avos desde la mejor posición. Escocia, en cambio, llega con 3 puntos y necesita ganar para asegurarse su clasificación sin depender del resultado paralelo.

El árbitro del partido es el mexicano César Arturo Ramos Palazuelos. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Escocia vs Brasil, minuto a minuto

La previa del Escocia vs Brasil

Escocia llega a Miami con el orgullo intacto pero con la presión de quien sabe que un mal resultado lo deja en el camino. Ganó trabajosamente 1-0 ante Haití en el debut, pero en la Fecha 2 no pudo con Marruecos y cayó 0-1 en un partido donde las limitaciones ofensivas del equipo quedaron expuestas. El DT Steve Clarke tiene claro que ante Brasil no puede repetir esa pasividad: necesita al capitán Scott McTominay en su mejor versión y una versión más atrevida de Ben Doak por la banda. La gran pregunta es si Clarke mantiene la dupla Shankland-Ché Adams en el ataque o introduce a algún jugador más creativo para desequilibrar a la defensa de Marquinhos y Gabriel. Para Escocia, ganar ante Brasil sería el resultado más histórico desde la clasificación al Mundial de Francia 1998 y sellaría el pase a los dieciseisavos de manera directa.

Brasil llega a este partido en una situación mucho más cómoda que en las dos fechas anteriores: la goleada 3-0 ante Haití en la Fecha 2 devolvió la confianza al equipo de Carlo Ancelotti y disipó las dudas del debut. El técnico italiano tiene ahora el dilema de privilegio: ¿rotación para llegar fresco a los 16avos o el once de gala para terminar primero del grupo? La señal más importante llega desde la enfermería: Casemiro y Roger Ibáñez, que acumulaban amonestaciones, están disponibles, mientras que Ancelotti podría dar minutos desde el inicio a Endrick del Real Madrid en lugar de Igor Thiago. Para Brasil, empatar sirve matemáticamente, pero la Canarinha no quiere entregar el primer puesto de grupo ante Marruecos.

Formaciones de Escocia vs Brasil

Probable formación de Escocia:

Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley, Jack Hendry, Andrew Robertson; Ben Gannon-Doak, Scott McTominay, Lewis Ferguson, John McGinn; Lawrence Shankland, Ché Adams. DT: Steve Clarke.

Formación de Brasil:

Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha, Vinicius Junior.DT: Carlo Ancelotti.

¿Dónde ver Escocia vs Brasil en vivo?

El duelo entre Escocia y Brasil se disputará este miércoles 24 de junio a las 18:00 horas de Chile en el Miami Stadium, Miami. El árbitro del partido es el mexicano César Arturo Ramos Palazuelos. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports, Chilevisión y en streaming a través de DGO, Disney+ y Paramount+.