Turquía y Estados Unidos se veran las caras en el cierre del Grupo D del Mundial 2026. Para la sorpresa del mundo del fútbol, los europeos no lograron una buena actuación en sus primeros dos encuentros, a pesar de ser favoritos, y quedaron eliminados de la competencia, mientras que los norteamericanos anfitriones son la sensación del momento tras haber ganado sus dos compromisos, donde aseguraron su participación en dieciseisavos de final.

El choque entre europeos y norteamericanos destaca debido a que los anfitriones podrían asegurar con un empate su clasificación a dieciseisavos como líderes, ya que actualmente ostentan 6 puntos, mientras que los turcos son colistas sin unidades y oficialmente eliminados de la competición.

¿Qué canal transmite Turquía vs Estados Unidos EN VIVO?

El partido del Grupo D del Mundial 2026 no tendrá transmisión por TV Abierta, ya que solo contará con emisión mediante TV de paga y plataformas de streaming.

TV abierta: No habrá transmisión para el Turquía vs Estados Unidos.

TV de pago: DSports 610/1610 y DIRECTV 4K

Streaming: DGO, Paramount+ y DAZN

¿A qué hora juegan Turquía vs Estados Unidos?

El choque entre Turquía vs Estados Unidos se disputará este jueves 25 de junio a partir de las 22:00 horas en el Estadio Los Ángeles, ubicado en Inglewood, Estados Unidos.

Fecha: Jueves 25 de junio de 2026

Hora: 22:00 horas de Chile

Estadio: Los Ángeles, Inglewood. (Estados Unidos).

El compromiso corresponde a la tercera y última fecha del Grupo D de la Copa del Mundo 2026, certamen que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá. Se juega en simultáneo con el otro cruce del grupo, Paraguay vs Australia, según el protocolo habitual de la FIFA para la última jornada de la fase de grupos. El juez del encuentro será el argelino, Mustapha Ghorbal.

¿Dónde ver Turquía vs Estados Unidos ONLINE por streaming?

El encuentro estará disponible a través de distintas plataformas digitales en Chile.

DGO

Paramount+

DAZN

Para acceder, hay que ingresar con una cuenta activa en cada plataforma.

¿Dónde ver GRATIS Turquía vs Estados Unidos?

El enfrentamiento entre Turquía vs Estados Unidos no contará con transmisión gratuita para el territorio nacional, ya que solamente será emitido por señales y plataformas de streaming.

El duelo estará disponible por las señales y plataformas de pago DSports, DGO, Paramount+ y DAZN.

¿Cómo está el Grupo D del Mundial 2026?

El Grupo D del Mundial 2026 está integrado por Estados Unidos, Australia, Paraguay y Turquía, y llega a la tercera fecha con los Yanquis como líderes exclusivos con 6 puntos, mientras que los turcos son colistas sin sumar puntos, por lo que están