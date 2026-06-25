Ecuador y Alemania se miden este jueves 25 de junio a las 16:00 Chile en el New York New Jersey Stadium por la Fecha 3 del Grupo E del Mundial 2026. Ecuador necesita ganar y esperar que el resultado entre Curazao y Costa de Marfil le sea favorable para sobrevivir al torneo.

Alemania, en cambio, ya está clasificada con 6 puntos y busca cerrar el grupo con puntaje perfecto para llegar a los dieciseisavos con la máxima confianza. El árbitro del partido es la estadounidense Tori Penso, primera árbitro femenina en dirigir un partido mundialista masculino en la historia de la Copa del Mundo. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Ecuador vs Alemania, minuto a minuto

La previa del Ecuador vs Alemania

Ecuador vivió el Mundial más frustrante de su historia reciente. El equipo de Sebastián Beccacece, quien llegó con las expectativas altas tras ser subcampeón de las Eliminatorias Sudamericanas, perdió de forma agónica ante Costa de Marfil en el debut y luego protagonizó el bochorno futbolístico del torneo: el empate 0-0 con Curazao, siendo incapaz de perforar la valla del arquero Eloy Room pese a la diferencia abismal entre ambas selecciones. Para este último partido, Beccacece no tiene más opciones que arriesgar: no puede salir a no perder porque eso no le sirve de nada. El capitán Enner Valencia —el máximo goleador histórico de Ecuador— tiene la oportunidad y la responsabilidad de anotarle a Alemania y mantener vivo el sueño. El mediocampista Moisés Caicedo del Chelsea es el otro gran referente en el que la Tri pone sus esperanzas.

Alemania llegó a este partido con la comodidad del equipo que ya logró su objetivo y puede planificar la siguiente fase. El DT Julian Nagelsmann introduciría varias rotaciones respecto a los dos partidos anteriores: el portero Oliver Baumann reemplaza al titular Marc-André ter Stegen, y en el ataque el revulsivo Deniz Undav —quien anotó el doblete clave ante Costa de Marfil— sería ahora titular junto a Maximilian Beier. La gran noticia de la semana es que Florian Wirtz del Bayer Leverkusen, figura absoluta de la Bundesliga, podría recuperar su lugar en el once inicial tras haberlo cedido en la Fecha 2. Nagelsmann sabe que un triunfo ante Ecuador le permitiría a la Mannschaft entrar a los 16avos con nueve puntos y la diferencia de gol más alta del torneo.

Formaciones de Ecuador vs Alemania

Formación de Ecuador:

Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, William Pacho, Piero Hincapie; Jonh Yeboah, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo; Gonzalo Plata y Enner Valencia. DT: Sebastián Becaccece.

Formación de Alemania:

Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, David Raum; Felix Nmecha, Aleksander Pavlovic; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann.

¿Dónde ver Ecuador vs Alemania en vivo?

El duelo entre Ecuador y Alemania se disputará este jueves 25 de junio a las 16:00 horas de Chile en el New York New Jersey Stadium, Nueva York. El árbitro del partido es la estadounidense Tori Penso. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports, Chilevsión y en streaming a través de DGO, Paramount+ y Disney+.