Curazao y Costa de Marfil se miden este jueves 25 de junio a las 16:00 Chile en el Philadelphia Stadium por la Fecha 3 del Grupo E del Mundial 2026. El partido tiene un sabor especial: Curazao, la nación más pequeña del torneo con apenas 160.000 habitantes, todavía puede clasificar a los dieciseisavos de final si gana y el resultado del otro partido del grupo entre Alemania y Ecuador le es favorable.

Costa de Marfil, en cambio, necesita ganar para no quedar fuera del torneo y romper una racha histórica dolorosa: tres participaciones mundialistas previas sin jamás pasar de la fase de grupos. El árbitro del partido es el sueco Glenn Nyberg. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Curazao vs Costa de Marfil, minuto a minuto

La previa del Curazao vs Costa de Marfil

Curazao llegó a este Mundial como la gran historia del torneo: el país caribeño, con una población menor a la de muchas ciudades latinoamericanas, debutó siendo goleado 1-7 por Alemania, pero en la Fecha 2 protagonizó uno de los momentos más emotivos del torneo con el empate 0-0 ante Ecuador, donde el arquero Eloy Room del Aston Villa fue descomunal y fue elegido figura del partido. El DT Dick Advocaat mantiene el once que funcionó ante Ecuador con la dupla de hermanos Leandro y Juninho Bacuna en el mediocampo y el delantero Jürgen Locadia como referente ofensivo. Para Curazao, una victoria con la ayuda del marcador paralelo sería el resultado más grande en la historia del fútbol de la isla.

Costa de Marfil tuvo las dos caras del fútbol en sus primeros partidos: la victoria en la Fecha 1 y la derrota ante Alemania en la Fecha 2 le dejó el sabor amargo de un equipo que tiene calidad pero que no sabe sentenciar los partidos. El extremo Amad Diallo del Manchester United y el joven delantero Yan Diomandé son las grandes referencias ofensivas de un equipo que en ataque tiene jerarquía de sobra. La defensa, con Odilon Kossounou y Emmanuel Agbadou como centrales, es el pilar sobre el que Faé construye el juego. Para Costa de Marfil, ganar es la única opción viable.

Formaciones de Curazao vs Costa de Marfil

Formación de Curazao:

Eloy Room; Joshua Brenet, Jurien Gaari, Armando Obispo, Sherel Constancio Floranus, Deveron Fonville; Tahith Chong, Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; Jürgen Locadia. DT: Dick Advocaat.

Formación de Costa de Marfil:

Yahia Fofana; Guéla Doué, Odilon Kossounou, Ousmane Diomande, Christopher Opéri; Amad Diallo, Ibrahim Sangaré, Franck Kessié, Van Diomande; Nicolás Pepé, Ange-Voan Bonny. DT: Emerse Faé.

¿Dónde ver Curazao vs Costa de Marfil en vivo?

El duelo entre Curazao y Costa de Marfil se disputará este jueves 25 de junio a las 16:00 horas de Chile en el Philadelphia Stadium, Filadelfia. El árbitro del partido es el sueco Glenn Nyberg. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports y en streaming a través de DGO.