El Mundial 2026 cerró su primer domingo con una de las actuaciones más contundentes de la jornada. Suecia, una selección que llegaba al torneo como 39° del ranking FIFA, hizo exactamente lo opuesto a aparentar inferioridad: goleó sin discusión y lidera el grupo con diferencia de goles que intimida.

En el Estadio de Dallas, Países Bajos y Japón protagonizaron el partido más entretenido de esa jornada: dos veces se pusieron arriba los europeos y dos veces los asiáticos empataron.

Isak, Gyökeres y Ayari destrozan a Túnez

El Estadio Monterrey fue testigo de una exhibición sueca que tardó apenas 7 minutos en abrir el marcador. Yasin Ayari marcó el primero con un disparo cruzado y Alexander Isak amplió el marcador en el minuto 30 con la elegancia que lo caracteriza en la Premier League.

Omar Rekik descontó para Túnez al filo del descanso (43′), dando esperanza a los africanos al entrar al vestuario con vida. Pero la segunda mitad fue otro monólogo sueco: Viktor Gyökeres (49′), Mattias Svanberg (84′) y el segundo de Ayari (90+6′) cerraron el 5-1 que colocó a La Blågult como líder del Grupo F con la mejor diferencia de goles de toda la fase inicial. El técnico Graham Potter celebra su mejor debut internacional como seleccionador.

Países Bajos y Japón se neutralizan en Dallas

El AT&T Stadium de Dallas vivió un duelo de ida y vuelta sin ganador. Virgil van Dijk abrió el marcador de cabeza en el minuto 50 para Países Bajos, pero Keito Nakamura igualó rápidamente para los nipones.

Crysencio Summerville volvió a poner adelante a los Oranje, pero Daichi Kamada desvió un cabezazo de Koki Ogawa para sentenciar el 2-2 definitivo. El empate no deja conforme a ninguno de los dos: ambos quedan un punto por detrás de Suecia con un arranque que genera dudas sobre sus chances de liderar el grupo.

La tabla del Grupo F

Fixture Grupo F

Fecha 1:

Países Bajos 2-2 Japón

Suecia 5-1 Túnez

Fecha 2:

Países Bajos vs. Suecia

Japón vs. Túnez

Fecha 3:

Suecia vs. Japón

Túnez vs. Países Bajos

Próximas fechas del Grupo F del Mundial 2026

Sábado 20 de junio — Fecha 2:

Países Bajos vs. Suecia

Japón vs. Túnez

Miércoles 25 de junio — Fecha 3:

Suecia vs. Japón

Túnez vs. Países Bajos

¿Quiénes son favoritos en el Grupo F del Mundial?

Para nuestros amigos de Epicbet, Suecia es la gran revelación y ahora comparte favoritismo con Países Bajos para avanzar desde el Grupo F. Pese al tropiezo inicial, los Oranje siguen siendo el equipo con mayor calidad individual del grupo. Japón, tras demostrar que puede empatar con cualquiera, se mantiene como la gran incógnita de la zona, mientras que Túnez deberá ganar sus dos partidos restantes para tener opciones reales de clasificación.

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