Cabo Verde y Arabia Saudita se miden este viernes 26 de junio en el Houston Stadium por la Fecha 3 del Grupo H del Mundial 2026, de manera simultánea con España vs Uruguay.

El partido define quién acompaña a España en los dieciseisavos de final: Cabo Verde clasifica con una victoria o dependiendo de otros resultados con empate, mientras que Arabia Saudita necesita ganar sí o sí para tener alguna opción.

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Cabo Verde vs Arabia Saudita, minuto a minuto

La previa del Cabo Verde vs Arabia Saudita

Cabo Verde vive el Mundial más especial de su historia porque es, precisamente, el primero. Las islas del Atlántico, con una población de apenas 600.000 habitantes, llegaron al torneo como uno de los debutantes más románticos y respondieron con una campaña que supera toda expectativa: empate 0-0 ante España —el favorito del grupo— en el debut, y luego un épico 2-2 ante Uruguay en la Fecha 2, donde lucharon hasta el final para no perder.

Con 2 puntos, el DT Pedro Brito “Bubista” mantiene el once que ha funcionado: el extremo Jovane Cabral como desequilibrio, el mediocampista Jamiro Monteiro como motor creativo y el delantero Dailon Rocha Livramento como referente ofensivo. Para Cabo Verde, ganar sería el resultado más grande en la historia del fútbol del archipiélago.

Arabia Saudita llega a Houston con el torneo en la cuerda floja tras una campaña irregular: el empate ante Uruguay en el debut fue un gran resultado, pero la posterior goleada 0-4 ante España dejó al equipo con solo 1 punto y con la obligación de ganar. El DT Georgios Donis apuesta por la solidez del bloque con Salem Al DawsariSalem Al Dawsari y Firas Al BreikanFiras Al Breikan como las grandes referencias ofensivas, mientras que el lateral Saud AbdulhamidSaud Abdulhamid, el más reconocido internacionalmente del plantel, aporta experiencia europea en defensa. Para Arabia Saudita, la eliminación en fase de grupos en un Mundial que organizará en 2034 sería un golpe importante de imagen para su proyecto futbolístico.

Formaciones de Cabo Verde vs Arabia Saudita

Probable formación de Cabo Verde:

Vozinha; Steven Moreira, Pico, Diney Borges, Sidny Lopes Cabral; Kevin Lenini, Ryan Mendes, Laros Duarte, Jamiro Monteiro; Jovane Cabral, Dailon Rocha Livramento. DT: Pedro Brito “Bubista”.

Probable formación de Arabia Saudita:

Mohammed Alowais; Saud Abdulhamid, Abdulelah Alamri, Hassan Altambakti, Moted Al Harbi; Mohammed Abu al Shamat, Mohammed Kanno, Abdullah Alkhaibari, Salem Al Dawsari; Musab Al Juwayr, Firas Al Breikan. DT: Georgios Donis.

¿Dónde ver Cabo Verde vs Arabia Saudita en vivo?

El duelo entre Cabo Verde y Arabia Saudita se disputará este viernes 26 de junio a las 20:00 horas de Chile en el Houston Stadium, Houston. El árbitro del partido es el francés François Letexier. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports y en streaming a través de DGO.