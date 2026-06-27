Datos Clave La sensación del Mundial: Cabo Verde se impuso en la tabla del Grupo H, quedó como escolta por sobre Uruguay y clasificó a los dieciseisavos de la cita planetaria. El histórico registro: Desde el 19 de noviembre del año 2024 hasta el presente, Cabo Verde solo ha perdido dos partidos, uno de ellos ante La Roja. El próximo reto de los africanos: Cabo Verde se enfrentará en dieciseisavos de final ante Argentina.

Cabo Verde está en el centro del ojo público, debido a que durante la jornada de ayer escribieron su nombre en la historia de los mundiales. La selección africana logró igualar sin goles ante Arabia Saudita, por lo que la victoria de España por la cuenta mínima sobre Uruguay le permitió clasificarse como segundo del Grupo H a los dieciseisavos del Mundial 2026.

Con tres empates, y dos de ellos ante selecciones campeonas del mundo, Cabo Verde selló su pase a la siguiente fase de la cita planetaria, donde tendrá la misión de enfrentar al actual monarca, Argentina. Para la sorpresa del mundo, la selección africana llega a los dieciseisavos con un inédito registro: De los últimos 17 partidos solo ha perdido uno en 90 minutos, y fue ante La Roja de Nicolás Córdova.

La Roja: La única en batir a Cabo Verde

El pasado 27 de marzo del presente año, Chile se enfrentó en un amistoso a Cabo Verde en Auckland, Nueva Zelanda. La victoria se la quedó La Roja por 4-2 con goles de Ben Brereton, Maximiliano Gutiérrez, Felipe Loyola y Gonzalo Tapia, mientras que en los africanos marcaron Dailon Livramento y Sidney Lopes.

Este encuentro estuvo marcado por la sorpresiva superioridad en el primer tiempo de la escuadra sorpresa del Mundial 2026, pero una expulsión al final del primer tiempo les cargó demasiado en el segundo, donde los dirigidos por Nicolás Córdova lograron superar sin mayor esfuerzo a los africanos.

Además, hay que destacar que en aquel amistoso previo a la cita planetaria participaron jugadores que actualmente son sensación en el Mundial 2026, como el portero Vozinha o el mismo jugador expulsado ante La Roja, Disney Borges, quienes son titulares inamovbibles de la plantilla inicial de la selección.

Previo al amistoso ante Chile, Cabo Verde mantenía un invicto de 10 encuentros sin perder en los 90’ minutos, tanto en amistosos como en Eliminatorias Africanas. Tras ser derrotados ante La Roja, la selección sensación de la cita planetaria no sabe de derrotas, ya que ha cosechado 4 empates y 2 derrotas, ninguna de ellas en el Mundial 2026.

En detalles más precisos, desde el 19 de noviembre del año 2024, Cabo Verde ha disputado 18 partidos y solamente ha perdido dos en 90 minutos de juego. El primero fue en la fecha mencionada ante Mauritania por la cuenta mínima en un duelo válido por las Eliminatorias Africanas y el amistoso ante Chile del pasado 27 de marzo del presente año.

¿Cuándo vuelve a jugar Cabo Verde?

El próximo reto histórico de Cabo Verde será ante la actual campeona del mundo, Argentina, en dieciseisavos de final. El duelo entre trasandinos y africanos se disputará el próximo viernes 3 de julio a partir de las 18:00 horas en el Estadio Miami, ubicado en Estados Unidos.