Canadá y Sudáfrica serán los encargados de dar el puntapié inicial a los primeros dieciseisavos de final en la historia de los mundiales. El choque entre los norteamericanos y la escuadra africana se disputará este domingo 28 de junio a partir de las 15:00 horas en el Estadio Los Ángeles, ubicado en Estados Unidos.

Ambas selecciones clasificaron a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 quedando segundos en sus grupos. Canadá clasificó en el Grupo B con 4 unidades, mismo puntaje que Bosnia y Herzegovina, pero con una diferencia de gol más efectiva. Por su parte, Sudáfrica quedó escolta del Grupo A con 4 puntos, tras vencer a Corea del Sur en la tercera fecha abrochó su cupo en la fase eliminatoria del certamen.

El pase a la siguiente instancia es especialmente valioso para ambas escuadras. Para Canadá significa su primera vez superando la fase de grupos, en el certamen el cual justamente es uno de los anfitriones, por lo que esperan seguir avanzando para volver a jugar en su país. Por su parte, Sudáfrica superó por segunda vez la fase de grupos, la primera fue el año 2002 en el torneo disputado en Corea-Japón.

¿Qué canal transmite Sudáfrica vs Canadá EN VIVO?

El choque entre norteamericanos y africanos será transmitido exclusivamente por señales de TV de pago y plataformas de streaming, y no tendrá emisión gratuita por señales de TV abierta.

TV abierta : No tendrá transmisión.

: No tendrá transmisión. TV de pago : DSports (Canales 610/1610)

: DSports (Canales 610/1610) Steaming: DGO y Paramount+ y DAZN.

¿A qué hora juegan Sudáfrica vs Canadá?

El primer duelo de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre Canadá y Sudáfrica se jugará este domingo 28 de junio a partir de las 15:00 horas en el Estadio Los Ángeles, ubicado en Estados Unidos.

Fecha : Domingo 28 de junio.

: Domingo 28 de junio. Hora : 15:00 horas en Chile.

: 15:00 horas en Chile. Estadio: Los Ángeles, Estados Unidos.

El partido es el primero de la fase eliminatoria de la cita planetaria. El juez encargado de impartir justicia en el encuentro será el portugués Joao Pinheiro.

¿Dónde ver Sudáfrica vs Canadá ONLINE por streaming?

El enfrentamiento válido por los 16vos de final de la Copa del Mundo 2026 será emitido por diversas plataformas digitales.

DGO.

Paramount+.

DAZN.

Cabe destacar que para ingresar a cada una de las plataformas señaladas hay que contar con una cuenta activa en la aplicación correspondiente.

¿Dónde ver GRATIS Sudáfrica vs Canadá?

El duelo entre RD Congo y Uzbekistán no tendrá transmisión gratuita por señales de TV abierta, y solamente podrá ser visto por plataformas de streaming y TV de pago.

¿El ganador contra quién juega en octavos de final?

Quien gane el duelo de 16vos entre Sudáfrica y Canadá tendrá una compleja misión en los octavos de final, ya que se deberá medir ante el vencedor de la llave entre Países Bajos y Marruecos.