La fase de grupos del Mundial 2026 cerró el 27 de junio con datos claros: Lionel Messi dominó el torneo con 5 goles y una puntuación Sofascore de 9.60, la más alta de la competencia. Argentina fue la más sólida y Francia fue el mejor equipo según ESPN y BBC.

Pero sabemos que tú también has visto todos los partidos de la fase de grupos dde la Copa del Mundo y tienes a tus jugadores favoritos, por lo que te regalamos esta herramienta para que puedas armar tu XI ideal del Mundial.

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El once que arman las estadísticas

En el arco, el debate es de contrastes. Emiliano Martínez apenas tuvo que intervenir. Eloy Room de Curazao atajó 24 veces, con un récord de 15 paradas en un partido ante Ecuador. La defensa la integran William Saliba (Francia), Achraf Hakimi (Marruecos) por la derecha y Nuno Mendes (Portugal) por el zurdo.

En el mediocampo manda Rodri Guimarães (Brasil) con 3 asistencias, el líder del torneo. Jude Bellingham (Inglaterra) y Alexander Isak (Suecia, 3 asistencias) completan el centro. Por la banda entra Lamine Yamal: con 18 años y 343 días marcó ante Arabia Saudita, uno de los más jóvenes en anotar en un Mundial.

Arma tu equipo

¿Entra Haaland o Kane de nueve? ¿Lamine Yamal o Vinicius por la banda? ¿Se mantiene Room pese al eliminado Curazao? El debate es parte del Mundial. Por eso armamos esta herramienta interactiva donde puedes elegir tus once jugadores con los datos reales de la fase de grupos: arquero, defensa, mediocampo y delanteros. ¿Quién entra en tu XI ideal? Usa la herramienta, compará con el once de la redacción y defiende tu formación.