Croacia y Ghana se miden este sábado 27 de junio a las 17:00 Chile en el Philadelphia Stadium, Filadelfia por la Fecha 3 del Grupo L del Mundial 2026, de manera simultánea con Panamá vs Inglaterra.
El partido enfrenta dos necesidades opuestas: Croacia, con 3 puntos, debe ganar para garantizarse la clasificación a los dieciseisavos de final sin depender del otro resultado. Ghana, con 4 puntos e invicta, puede asegurarse el primer lugar del Grupo L con un empate o incluso resistir dependiendo de lo que pase en Nueva York.
Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.
Croacia vs Ghana, minuto a minuto
La previa del Croacia vs Ghana
Croacia llega a Filadelfia con la presión de quien sabe que puede despedirse del torneo sin merecerlo. Los Vatreni del DT Zlatko Dalić viven quizás la última Copa del Mundo de su generación dorada: Luka Modrić cumplirá 41 años en septiembre, Ivan Perišić tiene 37 y ambos podrían estar jugando su último partido mundialista si Croacia cae hoy. La campaña fue irregular: la goleada 2-4 ante Inglaterra en el debut fue un golpe duro, pero la victoria 1-0 ante Panamá les mantuvo con vida.
Ghana es la revelación silenciosa del Grupo L: las Estrellas Negras del DT Carlos Queiroz, llegaron al torneo sin grandes expectativas pero han construido una campaña sólida: victoria 1-0 ante Panamá y el 0-0 más trabado del torneo ante Inglaterra, siendo el único equipo del grupo que no ha recibido goles. El capitán Thomas Partey es el eje del mediocampo, mientras que el ataque cuenta con la calidad del extremo Antoine Semenyo del Bournemouth, Iñaki Williams del Athletic Club y Jordan Ayew del Crystal Palace. Para Ghana, ser primero del grupo sería el mayor logro de su historia reciente en Mundiales.
Formaciones de Croacia vs Ghana
Probable formación de Croacia:
Dominik Livaković; Josip Stanišić, Josip Šutalo, Marin Pongračić, Joško Gvardiol; Luka Modrić, Mateo Kovačić, Martin Baturina; Marco Pašalić, Ante Budimir, Ivan Perišić. DT: Zlatko Dalić.
Probable formación de Ghana:
Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjetey, Jerome Opoku, Gideon Mensah; Thomas Partey, Caleb Yirenkyi, Kwasi Sibo; Iñaki Williams, Jordan Ayew, Antoine Semenyo. DT: Carlos Queiroz.
¿Dónde ver Croacia vs Ghana en vivo?
El duelo entre Croacia y Ghana se disputará este sábado 27 de junio a las 17:00 horas de Chile en el Philadelphia Stadium, Filadelfia. El árbitro del partido es el canadiense Drew Fischer. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports 2 y en streaming a través de DGO y Paramount+.