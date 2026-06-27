Panamá e Inglaterra se miden este sábado 27 de junio a las 17:00 Chile en el New York-New Jersey Stadium por la Fecha 3 del Grupo L del Mundial 2026.

El partido tiene objetivos muy diferentes para cada equipo: Panamá, ya eliminado con cero puntos, busca marcar su primer gol en la historia de las Copas del Mundo y conseguir el primer punto de su trayectoria mundialista. Inglaterra, con 4 puntos, necesita ganar para superar a Ghana en la tabla y asegurarse el primer lugar del Grupo L, que le daría un camino más favorable en los dieciseisavos de final.

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Panamá vs Inglaterra, minuto a minuto

La previa del Panamá vs Inglaterra

Panamá vive su segunda Copa del Mundo, tras la histórica participación en Rusia 2018, y nuevamente el torneo le ha quedado grande. Los Canaleros cayeron 0-1 ante Croacia y 0-1 ante Ghana en partidos donde generaron oportunidades pero no pudieron convertir. La gran angustia del equipo es que no han marcado un solo gol en este Mundial, una estadística que pesa enormemente en el ánimo del grupo. El delantero Cecilio Waterman y el extremo Édgar Bárcenas son las principales referencias ofensivas, mientras que el lateral Michael Murillo del Anderlecht aporta experiencia europea. Para Panamá, hacer un gol ante Inglaterra sería ya una victoria moral.

Inglaterra llega al partido con la presión de quien tiene más de lo que merece pero no termina de convencer. Los Tres Leones del DT Thomas Tuchel vencieron a Croacia con claridad en el debut pero luego no pudieron con Ghana en el 0-0, un resultado que generó críticas internas. El capitán Harry Kane llegó al torneo en mala y necesita marcar para aplacar las dudas. El mediocampista Jude Bellingham del Real Madrid es el gran creador del juego inglés, mientras que el extremo Noni Madueke del Chelsea y Anthony Gordon son las opciones por las bandas. El doble pivote Declan Rice–Elliot Anderson es la columna vertebral del equipo.

Formaciones de Panamá vs Inglaterra

Formación de Panamá:

Orlando Mosquera; Michael Murillo, Fidel Escobar; Jose Cordoba, Andrés Andrade, Jorge Gutiérrez; Cru¿istian Martínez, Carlos Harvey, Edgar Barcenas, Jose Luis Rodríguez; Tomas Rodríguez. DT: Thomas Christiansen.

Formación de Inglaterra:

Jordan Pickford; Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guehi, Nico O’Reilly; Elliot Andreson, Jude Bellingham; Bukayo Saka, Morgan Rogers, Marcus Rashford; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel

¿Dónde ver Panamá vs Inglaterra en vivo?

El duelo entre Panamá e Inglaterra se disputará este sábado 27 de junio a las 17:00 horas de Chile en el New York-New Jersey Stadium, Nueva York. El árbitro del partido es el catarí Abdulrahman Al Jassim. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports y en streaming a través de DGO y Paramount+.