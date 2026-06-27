Jordania y Argentina se miden este sábado 28 de junio a las 22:00 horas de Chile en el AT&T Stadium, Arlington-Dallas por la Fecha 3 del Grupo J del Mundial 2026. El partido es un trámite para la Albiceleste: Argentina ya clasificó como primera del Grupo J con 6 puntos, mientras que Jordania está eliminada sin haber podido sumar ningún punto.

Lo que se juega va más allá de la tabla: es la última oportunidad para que Lionel Messi sume minutos y goles antes de los dieciseisavos de final, y también la oportunidad de Scaloni de dar rodaje a los suplentes.

Jordania vs Argentina, minuto a minuto

La previa del Jordania vs Argentina

Argentina llega al cierre del grupo en el mejor momento posible: 6 puntos, cero goles en contra y el capitán Lionel Messi como protagonista absoluto de los primeros dos partidos. El delantero del Inter Miami marcó los 5 goles de la Albiceleste y en el proceso se convirtió en el máximo goleador histórico de los Mundiales con 18 tantos, superando el récord de Miroslav Klose. El DT Lionel Scaloni tiene todo ganado y pondrá un once alternativo para preservar a sus titulares de cara a los dieciseisavos de final el viernes 3 de julio ante Cabo Verde.

Jordania cierra su debut mundialista con la cabeza en alto a pesar de los resultados. Los Nashama dieron batalla en sus dos partidos: cayeron 1-3 ante Austria tras ponerse en ventaja y luego sucumbieron 1-2 ante Argelia. El máximo referente del equipo es el delantero Musa Al-Taamari, el jugador más conocido internacionalmente, quien buscará despedirse del torneo con un gol memorable ante los campeones del mundo.

Formaciones de Jordania vs Argentina

Probable formación de Jordania:

Yazeed Abu Laila; Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Husam Abudahab, Mohannad Mahmoud Abo Taha; Noor Al-Rawabdeh, Nizar Al-Rashdan; Mahmoud Al-Mardi, Ali Alowan, Musa Al-Taamari. DT: Jamal Sellami.

Probable formación de Argentina:

Juan Musso; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso; Giuliano Simeone, Nicolás Paz o Lautaro Martínez, Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

¿Dónde ver Jordania vs Argentina en vivo?

El duelo entre Jordania y Argentina se disputará este sábado 28 de junio a las 22:00 horas de Chile en el AT&T Stadium, Arlington-Dallas. El árbitro del partido es el rumano István Kovács. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports y en streaming a través de DGO, Paramount y Disney+.