El Mundial 2026 vivió una de sus noches más mágicas gracias a Argentina. El capitán Lionel Messi convirtió en el Arrowhead Stadium de Kansas City sus goles número 14, 15 y 16 en Copas del Mundo, rompiendo el récord histórico de Miroslav Klose como máximo goleador de la historia del torneo.

En el Levi’s Stadium de Santa Clara, Austria consiguió su primera victoria mundialista desde 1998 ante una Jordania que compitió de igual a igual durante gran parte del partido.

Messi rompe el récord histórico de los Mundiales

Argentina no necesitó brillar para golear. Lionel Messi abrió el marcador en el minuto 17 con un disparo de zurda desde fuera del área tras asistencia de Rodrigo De Paul, con ayuda de la mala salida del arquero Luca Zidane —hijo de Zinedine Zidane— entre los palos de Argelia.

El 2-0 llegó en el minuto 60 tras un rebote largo que Messi aprovechó con frialdad, y el 3-0 completó el hat-trick en el minuto 76 para sellar una noche histórica en Kansas City. Scaloni administró bien sus fuerzas y el resultado no reflejó una actuación brillante del equipo, pero sí la diferencia de clase individual entre ambas selecciones. El lunes 22, Argentina se medirá a Austria en un duelo directo por el liderato del grupo.

Austria sufrió pero venció a Jordania

Romano Schmid puso el primero para Austria en el minuto 20 con un golazo de fuera del área que se clavó en la escuadra. El guión parecía fácil, pero Jordania respondió con valentía: Ali Olwan anotó el primer gol de la historia de su país en una Copa del Mundo para igualar el partido al inicio del segundo tiempo.

Yazan Al Arab introdujo un córner en su propia portería en el minuto 76 para devolver la ventaja a los austriacos, y Marko Arnautovic —máximo goleador histórico de Austria— sentenció desde el punto penal en el minuto 102 para cerrar el 3-1. La victoria le da a Austria tres puntos y la posiciona como el gran rival de Argentina por el primer puesto del grupo.

La tabla del Grupo J

Fixture Grupo J

Fecha 1:

Argentina 3-0 Argelia

Austria 3-1 Jordania

Fecha 2:

Argentina vs. Austria

Argelia vs. Jordania

Fecha 3:

Argentina vs. Jordania

Argelia vs. Austria

Próximas fechas del Grupo J del Mundial 2026

Lunes 22 de junio

13:00 Argentina vs. Austria

23:00 Argelia vs. Jordania

Sábado 27 de junio

22:00 Argentina vs. Jordania

22:00 Argelia vs. Austria

¿Quiénes son favoritos en el Grupo J del Mundial?

Para nuestros amigos de Epicbet, Argentina es el gran favorito para liderar el Grupo J y avanzar como primera de zona. Tras el debut de Messi con hat-trick, el bicampeón del mundo confirma que llega al torneo con la jerarquía intacta. Austria disputará el segundo puesto directo, mientras que Jordania demostró que puede complicar a cualquiera pese a la derrota. Argelia necesita ganar sus dos partidos restantes para tener opciones reales.

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