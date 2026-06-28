Datos Clave El Manga lo Predijo: Captain Tsubasa ya enfrentó a Brasil y Japón en una final mundial. Oliver Atom Ganó: Japón venció 3-2 a Brasil con una chilena de Oliver en el tiempo extra. Duelo Este Lunes: Brasil vs Japón se juega el 29 de junio a las 13:00 horas en Houston.

Cuando el sorteo confirmó el cruce entre Brasil y Japón en los dieciseisavos del Mundial 2026, millones de fanáticos de los ochenta y noventa sintieron algo más que expectativa deportiva.

El partido tiene antecedente en el papel, en las páginas del manga Captain Tsubasa de Yoichi Takahashi, donde ambas selecciones protagonizaron una final que quedó grabada en la memoria de varias generaciones.

El duelo pertenece al arco World Youth (1994-1997) y se disputó en el Estadio Nagai de Osaka, con el título del Mundial Sub-20 en juego. Japón salió con un 4-4-2 liderado por Oliver Atom (Tsubasa Ozora), con Benji Price en el arco, Steve Hyuga como referencia ofensiva y Tom Misaki como carta de recambio. Brasil apostó por un 4-3-3 con Carlos Santana como gran goleador del torneo, con 16 tantos acumulados.

La chilena que paró el mundo

El partido comenzó con dominio brasileño, pero Benji aguantó el cero con varias intervenciones clave. Recién en el segundo tiempo Santana abrió el marcador con una definición aérea espectacular. La respuesta japonesa llegó con la entrada de Misaki lesionado, pero en cancha igual cuya sociedad con Oliver generó el 1-1 y luego el 2-1 de Hyuga.

Cuando Japón ya olía el título, apareció Natureza desde el banco. El volante brasileño sacó una tijera en el descuento que venció a Benji y llevó el partido al alargue. En el tiempo extra, tras una jugada colectiva entre Hyuga y Misaki, Oliver Atom conectó una chilena que selló el 3-2 definitivo y le dio a Japón el campeonato mundial juvenil.

24 years after that iconic episode aired in Captain Tsubasa, Japan will face Brazil in the Round of 32 — this time, in real life. 🤍🇯🇵 pic.twitter.com/Olvh0AMzBu — 14 (@only14T) June 27, 2026

El manga vuelve a Houston

Aquella historia ficticia se repite ahora en la realidad, con Vinicius Junior y Neymar como protagonistas de la Canarinha y una selección japonesa que en este Mundial ha demostrado ser mucho más que un rival romántico.

Brasil y Japón juegan este lunes 29 de junio a las 13:00 horas y el Scratch es el gran favorito para ganar el encuentro, según Melbet.

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