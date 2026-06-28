Brasil y Japón se verán las caras este lunes 29 de junio a partir de las 13:00 horas de Chile en el Estadio Houston de Estados Unidos por el segundo encuentro de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Quien sea el vencedor del enfrentamiento deberá medirse en octavos ante el ganador del duelo entre Costa de Marfil y Noruega.

Los pentacampeones mundiales clasificaron a 16vos como líderes del Grupo C con 7 unidades, al igual que Marruecos pero con una diferencia de gol favorable. La selección dirigida por Carlo Ancelotti está invicta, al registrar dos victorias y un empate. El jugador más destacado en aquella fase fue Vinicius Jr. que cosechó 4 goles y una asistencia. El último partido disputado por la “Scratch” fue ante Escocia, donde golearon a los europeos por 0-3.

Por su parte, Japón se metió a los 16vos de final invictos con 5 puntos en el Grupo F. A pesar de competir ante Países Bajos que es una de las favoritas del certamen y Suecia que brilla por sus dos estrellas en delantera, los Nipones lograron cosechar dos empates y una victoria, que fue ante Túnez, por lo que aseguraron su pase a la fase eliminatoria de la competencia.

¿Qué canal transmite Brasil vs Japón EN VIVO?

El partido entre Brasil y Japón tendrá transmisión en Chile a través de la televisión abierta y de pago, además de contar con su emisión por distintas plataformas online y de streaming.

TV abierta: Chilevisión.

TV de pago: DirecTv (610/1610)

Streaming: DGO, Disney+, DAZN y Paramount+.

¿A qué hora juegan Brasil vs Japón?

El enfrentamiento entre sudamericanos y asiáticos se disputará este lunes 29 de junio a las 13:00 horas de Chile en el Estadio Houston, ubicado en Estados Unidos.

Fecha: Lunes 29 de junio de 2026

Hora: 13:00 horas de Chile

Estadio: Houston, Estados Unidos.

El duelo es válido por los dieciseisavos del Mundial 2026, competencia que se está disputando en norteamérica, específicamente en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Dónde ver Brasil vs Japón ONLINE por streaming?

El cruce entre la Canarinha y los Nipones será emitido por diversas plataformas de streaming.

DGO

Disney+

Paramount+

DAZN

Para acceder al contenido debes tener una suscripción activa en alguna de estas plataformas mencionadas.

¿Dónde ver GRATIS Brasil vs Japón?

El compromiso entre Brasil y Japón contará con transmisión gratuita para Chile mediante las señales de Chilevisión por TV abierta. Además, se podrá ver el encuentro por el sitio web Chilevisión.cl y por diversas plataformas digitales previamente mencionadas.

¿Contra quién juega el ganador en octavos?

El ganador del encuentro entre Brasil y Japón deberá medirse en octavos de final de la Copa del Mundo 2026 ante el vencedor del compromiso entre Noruega y Costa de Marfil.