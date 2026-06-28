Datos Clave Neymar al Banco: Ancelotti lo guarda para el segundo tiempo ante Japón. Tridente Sin Cambios: Vinicius, Rayan y Cunha repiten el once que aplastó a Escocia. Plan de Ancelotti: Desgastar la defensa japonesa con velocidad por las bandas.

Brasil llega encendido a su duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026 y con una interrogante: ¿juega Neymar desde el inicio ante Japón?

La respuesta, por ahora, es no. Carlo Ancelotti tiene decidido mantener al astro del Santos en el banco de suplentes y conservar la misma estructura colectiva que aplastó a Escocia en el cierre de la fase de grupos, donde Vinicius Junior, Rayan y Matheus Cunha hicieron un trabajo devastador por las bandas.

La formación de Brasil ante Japón

El técnico italiano no tiene previsto hacer cambios. La defensa de cuatro que mostró solidez europea, el mediocampo con Casemiro como eje de contención y Bruno Guimarães y Paquetá como motor y creación, y el tridente ofensivo que ya demostró ser demasiado para los escoceses. Este sería el once titular de la Verdeamarela:

Portería: Alisson

Defensores: Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos

Mediocampistas: Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá

Delanteros: Rayan, Matheus Cunha, Vinicius Junior

El plan de Ancelotti es simple pero efectivo: desgastar la zaga japonesa con la velocidad de Vinicius y Rayan por las bandas y que Cunha funcione como referencia móvil en el área. Cuando los defensores asiáticos estén al límite físico, en el segundo tiempo, entrará Neymar.

¿Quién es favorito en el Brasil vs Japón?

Brasil parte como claro favorito en este cruce. Melbet, posicionan a la Canarinha como la selección con mayores probabilidades de avanzar a octavos de final, una ventaja que se apoya en el rendimiento mostrado durante la fase de grupos. Japón es un rival ordenado y rápido en la transición, pero el potencial ofensivo brasileño representa un nivel difícilmente igualable para los Samurais Azules en 90 minutos.

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