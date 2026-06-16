Francia y Senegal se ven las caras por primera vez desde el histórico 1-0 del año 2002, cuando los africanos eliminaron al entonces campeón del mundo en el debut del torneo. Ahora, 24 años después, la revancha llega por la Fecha 1 del Grupo I del Mundial 2026: este martes 16 de junio a las 15:00 horas de Chile en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

El contexto hace de este partido algo más que 90 minutos de fútbol. Diez de los 26 convocados por Senegal para el Mundial nacieron en suelo francés, y ocho de ellos juegan actualmente en la Ligue 1. Del otro lado, Didier Deschamps llega al torneo siendo el técnico con más partidos en la historia de la selección francesa, y ha confirmado que dejará el cargo al finalizar el torneo, lo que convierte al Mundial 2026 en su última misión con Les Bleus.

Francia vs Senegal minuto a minuto

La previa de Francia vs Senegal

Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise forman un trío ofensivo que intimida a cualquier defensa del planeta. Deschamps perfila un esquema 4-2-3-1 con Mike Maignan en el arco, Tchouaméni y Rabiot en el doble pivote, y Désiré Doué como enlace creativo detrás de Mbappé.

Senegal llega con una preparación irregular: cayó 3-2 ante Estados Unidos y luego empató 0-0 con Arabia Saudita. Sin embargo, el seleccionador Pape Thiaw cuenta con Sadio Mané, ídolo histórico del país, y Nicolás Jackson como dupla ofensiva. La solidez defensiva que ofrece Kalidou Koulibaly como líder de la zaga senegalesa puede ser la clave para complicar el ataque galo.

Formaciones de Francia vs Senegal

Probable formación de Francia (4-2-3-1): Mike Maignan; Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Probable formación de Senegal (4-3-3): Édouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs; Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Idrissa Gueye; Iliman Ndiaye, Nicolás Jackson, Sadio Mané. DT: Pape Thiaw.

¿Dónde ver Francia vs Senegal en vivo?

El duelo entre Francia y Senegal se juega este martes 16 de junio a las 15:00 horas de Chile en el MetLife Stadium de East Rutherford. Para Chile, el partido se puede ver en vivo por Chilevisión, DSports y en la plataforma de DGO y Paramount+ El árbitro del encuentro será el australiano Alireza Faghani, con el suizo Stéphane De Almeida como encargado del VAR.