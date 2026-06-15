Buscando una sensacional repetición de su éxito de 2002 contra los favoritos del Mundial 2026, Senegal medirá fuerzas con Francia en el debut del Grupo I del martes en East Rutherford.

Los destronados campeones africanos sorprendieron de manera memorable a Les Bleus por 1-0 hace más de dos décadas, el comienzo de un rápido final para los entonces campeones defensores.

Copa del Mundo – Grupo I – 2026 DÍA DE PARTIDO 1 Francia Sin Comenzar New York/New Jersey Stadium – East Rutherford Senegal

Previa del partido Francia vs Senegal

Solo por detrás de España en la lista de favoritos de nuestra estrategia de apuestas del Mundial, Francia cuenta con el voto de muchos hinchas para exorcizar los demonios de 2022 y despedir este verano al pionero entrenador Didier Deschamps en lo más alto.

El único hombre vivo que se ha convertido en campeón del mundo como jugador y entrenador dejará el cargo a Zinedine Zidane una vez que la edición 2026 llegue a su fin, una edición en la que el otrora “aguatero” puede romper el récord histórico de victorias para un entrenador.

Deschamps ha supervisado 14 victorias en el Mundial, y una fase de grupos perfecta hará que el técnico de los Bleus supere la actual mejor marca de 16 conseguida por Helmut Schon, pero eso debería ser más fácil decirlo que hacerlo.

La Noruega de Erling Haaland también pondrá una dura prueba a las credenciales mundialistas de Francia, pero los campeones de 2018 dejaron escapar solo dos puntos en las Clasificatorias para alcanzar la fase final por octava vez consecutiva; cuatro de los últimos siete torneos también han visto a Les Bleus llegar al partido decisivo.

Una derrota amistosa 2-1 ante Costa de Marfil el 4 de junio generó algunas dudas sobre las credenciales de Francia como favorita para el Mundial, pero los Bleus inspirados por Michael Olise volvieron al camino con un triunfo 3-1 sobre Irlanda del Norte cuatro días después, lo que significa que ahora han marcado múltiples goles en nueve de sus últimos 10 partidos.

Pronóstico Francia vs Senegal / © Imago

También navegando su campaña de clasificación al Mundial sin una sola derrota, Senegal espera con ilusión su tercera participación consecutiva en la Copa del Mundo, después de que una eliminación en octavos de final en 2022 sucediera a una salida en fase de grupos en Rusia.

Los Leones de Teranga se llevaron el trofeo de la Copa Africana de Naciones 2021 entre esas dos campañas mundialistas, y todavía podrían afirmar que conquistaron el continente también en la edición 2025, si el Tribunal de Arbitraje Deportivo revierte el histórico fallo de la CAF que favoreció a Marruecos.

Desde que “derrotaron” a los Leones del Atlas en la final de la AFCON, los hombres de Pape Thiaw vencieron a Perú y Gambia en amistosos, pero su preparación concluyó de manera deslucida: una derrota 3-2 ante los coanfitriones Estados Unidos precedió a un empate 0-0 con Arabia Saudita.

Este último resultado cortó la racha de 17 partidos consecutivos de Senegal marcando en todas las competiciones, pero también significó una respetable quinta portería en cero en siete encuentros para los Leones de Teranga, cuyo entrenador tiene los recuerdos más gratos de Francia en el Mundial.

De hecho, Thiaw fue miembro del plantel de Senegal que superó a Les Bleus en Seúl hace 24 años, aunque se vio obligado a mirar desde el banco cómo el fallecido Papa Bouba Diop anotaba el único gol del partido.

Rendimiento reciente

Francia, todas las competiciones:

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Senegal, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Francia vs Senegal / © Imago

Francia se vio sacudida por informes que indicaban que William Saliba, de Arsenal, podría perderse todo el torneo después de agravar una lesión de espalda en la final de la Champions League, pero los temores sobre el central fueron rápidamente disipados, y Saliba volvió a entrenar con normalidad antes del partido del martes.

El también defensor Jules Kounde está igualmente listo para jugar pese a sufrir una distensión muscular durante la victoria sobre Irlanda del Norte, mientras que el número uno Mike Maignan se perdió el entrenamiento del sábado por razones de manejo de carga, pero no arrastra nada serio.

Encabezando un temible cuarteto ofensivo, Kylian Mbappe llega al Mundial con 56 goles por Francia, quedando apenas a uno del récord histórico masculino establecido por Olivier Giroud en Qatar.

Un hombre que seguramente se convertirá en el máximo goleador masculino de Les Bleus se verá cara a cara con el máximo anotador indiscutido de Senegal, ya que Sadio Mane —ausente del Mundial 2022 por lesión— está en forma y con muchas ganas de jugar esta vez.

Hay algunos golpes y molestias en el plantel de Thiaw, ya que Assane Diao se perdió el entrenamiento a comienzos de esta semana por una contusión, Cherif Ndiaye estuvo ausente el sábado por razones no explicadas, y el veterano de Everton Idrissa Gueye no completó toda la sesión como medida de precaución.

Sin embargo, no hay preocupaciones mayores sobre ninguno de los tres, aunque Ndiaye probablemente perderá la disputa con Nicolas Jackson por el puesto de número nueve, a pesar de la expulsión del jugador de Chelsea contra Arabia Saudita.

Posibles formaciones Francia vs Senegal

Francia:

Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Doue, Mbappe; Dembele

Senegal:

Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf; Camara, P. Gueye; Sarr, Diarra, Mane; Jackson

Pronóstico Francia vs Senegal

Nuestro pronóstico: Francia 3-1 Senegal

Francia rara vez ha dejado de entregar espectáculo en sus recientes partidos internacionales, marcando y recibiendo goles en cada uno de sus últimos cinco encuentros, mientras que cada uno de sus últimos nueve ha superado la marca de tres goles.

El duelo pesado del martes no debería ser diferente debido a la calidad ofensiva en exhibición, pero la enorme potencia de fuego a disposición de Deschamps debería llevar cómodamente a los subcampeones de 2022 a cruzar la línea.

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