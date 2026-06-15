Irán y Nueva Zelanda serán los encargados de cerrar el lunes mundialero, al realizar su debut válido por el Grupo G. El choque entre asiáticos y oceánicos se disputará durante este lunes 15 de junio a partir de las 21:00 horas (horario de Chile) en el SoFi Stadium, ubicado en Los Ángeles, Estados Unidos.

A pesar de que ambas selecciones no postulan como fuertes candidatas al Mundial 2026, las dos llegan con sed de competir y lograr una marca histórica: Superar la fase de grupos. Tanto Irán como Nueva Zelanda nunca han logrado superar la primera etapa en su historial de la Copa del Mundo, y buscarán la heróica en un complejo grupo que también es integrado por Bélgica y Egipto.

¿Qué canal transmite Irán vs Nueva Zelanda?

El encuentro entre Irán y Nueva Zelanda válido por el Grupo G de la Copa del Mundo 2026 será transmitido solamente para la televisión por el canal DSports, mientras que para la opción online contará con emisión por las plataformas de streaming DGO, Paramount+, Amazon Prime Video y DAZN.

TV : DSports.

: DSports. Streaming: DGO, DAZN, Amazon Prime Video y Paramount+.

¿A qué hora juegan Irán vs Nueva Zelanda?

El choque entre iraníes y neozelandeses se disputará este lunes 15 de junio a partir de las 21:00 horas en el SoFi Stadium, ubicado en la localidad de Los Ángeles, Estados Unidos.

Fecha : Lunes 15 de junio de 2026.

: Lunes 15 de junio de 2026. Hora : 21:00 horas de Chile.

: 21:00 horas de Chile. Estadio: SoFi Stadium, Los Ángeles (Estados Unidos).

El choque entre Irán y Nueva Zelanda será el encargado de cerrar la primera jornada del Grupo G en la cita mundialista.

¿Dónde ver Irán vs Nueva Zelanda ONLINE por streaming?

El encuentro será emitido por cuatro plataformas de streaming mediante sus aplicaciones o sitios web.

DGO

Paramount +

+ Amazon Prime Video

DAZN

¿Dónde ver GRATIS Irán vs Nueva Zelanda?

El partido entre Irán y Nueva Zelanda no contará con transmisión gratis como es en otros encuentros, ya que para la televisión solo será transmitido por la señal de paga en cable en el canal de DSports.

¿Cómo está el Grupo G del Mundial 2026?

El Grupo H de la Copa del Mundo 2026 está integrado por Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda. Los dos primeros mencionados se postulan como candidatos a clasificar a la siguiente fase, pero tanto la selección asiática como la oceánica buscarán dar sorpresa. Cabe destacar que los neozelandeses cuentan con un gran apoyo en redes sociales, por la viralización del fenómeno del momento, Tim Payne, que postula como titular para el encuentro de esta jornada.