Datos Clave Crecimiento en redes: Tim Payne pasó de menos de 4.000 seguidores en Instagram a superar el millón en menos de 48 horas. Origen del viral: El streamer argentino Elscarso publicó un video con más de cuatro millones de reproducciones pidiendo apoyar al “futbolista menos conocido” del Mundial 2026. Respuesta del jugador: Payne publicó un video hablando en español y en inglés para agradecer el apoyo de sus nuevos fanáticos latinoamericanos.

Tim Payne tenía menos de 5.000 seguidores en Instagram cuando fue convocado para representar a Nueva Zelanda en el Mundial 2026. El defensor de 32 años que milita en el Wellington Phoenix era prácticamente un desconocido fuera de Oceanía. En menos de 48 horas, eso cambió de forma radical.

El detonante fue un video del influencer argentino Valen Scarsini, conocido como Elscarso, quien se propuso encontrar al futbolista con menor visibilidad en redes entre todos los convocados al torneo. Tras revisar los 32 planteles del Mundial, eligió a Payne como su candidato y lanzó una consigna a su comunidad: seguirlo, llenar sus publicaciones de comentarios y convertirlo en leyenda de internet.

El video superó los cuatro millones de reproducciones en cuestión de horas y desató una oleada de fanáticos latinoamericanos que llevó el perfil del zaguero a más de un millón de seguidores.

¿Quién es Tim Payne, el jugador viral?

Payne es un defensor central de 32 años con pasaporte neozelandés que desarrolla su carrera en el Wellington Phoenix FC, club que compite en la A-League de Australia. Aunque es un nombre habitual en las convocatorias de los All Whites, la selección de Nueva Zelanda, su perfil fuera de Oceanía era casi inexistente antes de que el algoritmo lo convirtiera en protagonista involuntario de la previa mundialista.

Su bajo perfil en redes no era una excepción: la selección de Nueva Zelanda es históricamente una de las menos seguidas del torneo, lo que hizo de Payne el blanco perfecto para la dinámica que propuso Elscarso. El defensor no tenía actividad viral previa ni ningún gancho mediático evidente, lo que paradójicamente lo transformó en el personaje ideal para el experimento.

¿Qué dijo Tim Payne en su video?

La locura fue tan grande que Payne decidió reaccionar públicamente antes de que la Copa del Mundo siquiera comenzara. A través de un video publicado en sus redes sociales, el futbolista sorprendió hablando directamente en español. “Hola a todos, muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen mi español, sigo practicando en Duolingo“, dijo entre risas.

Luego, en inglés, le dedicó palabras específicas al creador de contenido que desató todo: “Quiero agradecerles un enorme agradecimiento primero a ustedes, Valen. Han sido unas 48 horas bastante locas, por decir lo menos”. Cerró el mensaje con una referencia directa al torneo: “Estoy muy agradecido por representar a mi país en esta Copa del Mundo y aprecio todo el amor de todo el mundo”. Días antes, cuando el caos recién comenzaba, ya le había enviado un mensaje privado a Elscarso con un escueto “gracias, hermano”.

El grupo de Nueva Zelanda en el Mundial

El equipo del ahora famoso Tim Payne, compartirá el Grupo G de la cita planetaria junto a Bélgica, Egipto e Irán. El conjunto de los kiwis debutará en el Mundial el 15 de junio a las 21:00 horas de Chile ante Irán.