España buscará tener el inicio perfecto en su campaña del Mundial 2026 cuando enfrente el lunes en Atlanta a Cabo Verde, debutante en el torneo.

La Roja también enfrentará a Arabia Saudita y Uruguay en el Grupo H este verano, y el equipo de Luis de la Fuente es uno de los favoritos para triunfar en la competición.

Copa del Mundo – Grupo H – 2026 DÍA DE PARTIDO 1 España Sin Comenzar Atlanta Stadium – Atlanta Cabo Verde

Previa del partido España vs Cabo Verde

Junto a Francia, España es considerada una de las favoritas para el Mundial 2026, con el entrenador De la Fuente presumiendo de un plantel espectacular, y La Roja es la vigente campeona europea, tras vencer a Inglaterra en la final de la Euro 2024.

España ganó el Mundial en 2010, pero decepcionó en sus últimos tres torneos, quedando eliminada en la fase de grupos en 2014 y luego llegando solo a los octavos de final en 2018 y 2022, por lo que hay margen para una mejora seria este verano.

La Roja llegará a este partido después de una victoria 3-1 sobre Perú en su último amistoso antes del Mundial, y está invicta en sus últimos 10 encuentros, registrando siete triunfos en ese proceso.



Este partido representará el primer enfrentamiento de la historia entre España y Cabo Verde, y al menos sobre el papel, es uno de los mayores desequilibrios de este torneo de verano.

Pronóstico España vs Cabo Verde / © Imago

Cabo Verde terminó por delante de Camerún en su grupo de clasificación para el Mundial 2026, y se hará historia el lunes cuando salte al campo ante España, un partido que representa su primer encuentro en una fase final de un Mundial.

El equipo de Bubista, de hecho, ha ganado cada uno de sus últimos tres partidos, incluidos sus dos amistosos previos al Mundial contra Serbia y Bermudas.

En efecto, la selección nacional registró una victoria 3-0 sobre Serbia a fines de mayo antes de vencer 3-0 a Bermudas el 6 de junio para cerrar su preparación de cara al torneo de este verano.

Cabo Verde sabe que tendrá todo en contra este verano, y España representa su rival más difícil en el Grupo H, pero los Tiburones Azules tienen una opción de pelear por la clasificación, ya sea en el segundo o tercer lugar, ya que tanto Arabia Saudita como Uruguay tienen sus debilidades.

El equipo de Bubista enfrentará a Uruguay en su segundo partido de la zona el 21 de junio, antes de cerrar su campaña de fase de grupos ante Arabia Saudita cinco días después.

Rendimiento reciente

España, todas las competiciones:

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Cabo Verde, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico España vs Cabo Verde / © Imago

Lamine Yamal y Nico Williams volvieron a entrenar con normalidad con España a fines de la semana pasada, con ambos recuperándose de recientes problemas físicos.

Sin embargo, sería una sorpresa ver a cualquiera de los dos arriesgado desde el inicio contra Cabo Verde, y se espera que el dúo estelar de ataque participe desde el banco.

Víctor Muñoz también es duda por una sobrecarga muscular, por lo que podría haber titularidad para Ferran Torres y Álex Baena junto a Mikel Oyarzabal en el último tercio del campo.

Pedro Porro probablemente recibirá la oportunidad como lateral derecho, mientras que se espera que Fabián Ruiz, Rodri y Pedri integren el trío de mediocampistas en el debut de España en el Mundial 2026.

Cabo Verde, por su parte, no tiene problemas físicos antes del duelo con La Roja.

Ryan Mendes es el máximo goleador histórico de Cabo Verde, con 22 goles en 97 partidos internacionales, y el jugador de 36 años está listo para formar parte del once titular.

También se espera un lugar en el equipo inicial para Dailon Livramento, quien suma siete goles en 22 partidos internacionales, mientras que Logan Costa, de Villarreal, será titular en defensa.

Posibles formaciones España vs Cabo Verde

España:

Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Ruiz, Rodri, Pedri; F Torres, Oyarzabal, Baena

Cabo Verde:

Vozinha; Moreira, Costa, Pico, Paulo; Semedo, Pina; Mendes, Monteiro, Cabral; Dailon

Pronóstico España vs Cabo Verde

Nuestro pronóstico: España 3-0 Cabo Verde

Cabo Verde merece muchísimo respeto por clasificar a la competición, pero nos cuesta respaldarlos para que puedan causarle problemas a España el lunes; La Roja debería poder asegurar los tres puntos de manera rutinaria para tomar el control del Grupo H.

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