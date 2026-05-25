Datos Clave Real Madrid fuera del Mundial: Por primera vez desde Brasil 1950, España va sin merengues. Pubill sobre Huijsen: El lateral del Atlético desplazó al defensor del Bernabéu. Debut en Atlanta: España enfrenta a Cabo Verde el 15 de junio en el Grupo H.

España tiene lista la nómina para el Mundial 2026 y la postal que dejó Luis de la Fuente este lunes en Madrid es histórica por lo que no aparece, no por lo que sí. Por primera vez desde la Copa del Mundo de Brasil 1950, La Roja europea jugará una cita planetaria sin un solo futbolista del Real Madrid en su convocatoria. Setenta y seis años después, el club más laureado del planeta queda fuera del proyecto que busca la segunda estrella para España.

La decisión no fue improvisada. El seleccionador venía evaluando hace semanas el caso de Dean Huijsen, defensor que llegó al Bernabéu como uno de los grandes fichajes y terminó pagando una temporada por debajo de las expectativas. En su lugar entró Marc Pubill, lateral del Atlético de Madrid, completando una zaga sin un solo merengue. El detalle no es menor: el cuadro de Chamartín cierra una campaña irregular en LaLiga y eso terminó por filtrarse en la planilla de la selección, mientras otros nombres con vitrina internacional se quedaron mirando desde la casa.

Luis de la Fuente entregó la nómina definitiva sin ningún jugador del Real Madrid | © Imago

La lista completa: los 26 elegidos por De la Fuente

La nómina oficial quedó conformada con tres porteros, ocho defensas, siete mediocampistas y ocho atacantes:

Porteros: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal), Joan García (FC Barcelona).

Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal), Joan García (FC Barcelona). Defensas: Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Club), Eric García (FC Barcelona), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Club), Eric García (FC Barcelona), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen). Mediocampistas: Rodri Hernández (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri (FC Barcelona), Gavi (FC Barcelona), Fabián Ruiz (PSG), Mikel Merino (Arsenal), Álex Baena (Atlético de Madrid).

Rodri Hernández (Manchester City), Martín Zubimendi (Arsenal), Pedri (FC Barcelona), Gavi (FC Barcelona), Fabián Ruiz (PSG), Mikel Merino (Arsenal), Álex Baena (Atlético de Madrid). Delanteros: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo (FC Barcelona), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Ferran Torres (FC Barcelona), Lamine Yamal (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Víctor Muñoz (Osasuna), Yeremy Pino (Crystal Palace).

A esos 26 se suma un grupo de apoyo de nueve jugadores que acompañará a la selección durante los entrenamientos hasta el amistoso del 4 de junio en Riazor. Una vez disputado ese duelo, los suplementarios dejan la concentración y los 26 oficiales viajan a Estados Unidos.

Lamine Yamal entra pese a la lesión

Una de las decisiones más comentadas de la conferencia fue mantener a Lamine Yamal en la convocatoria pese a la lesión que lo marginó del cierre de temporada con el FC Barcelona. El extremo de 18 años, figura emergente del fútbol mundial, llega al Mundial con minutos por recuperar pero con la confianza intacta del cuerpo técnico. De la Fuente apostó por el talento por sobre el rendimiento inmediato, una decisión que ya levantó debate en la prensa española.

Esta es la lista de todo un país.



ESTA ES LA LISTA DE ESPAÑA.



👥 Estos son los internacionales que representarán a la @SEFutbol y todas nuestras ilusiones en la próxima#CopaMundialFIFA.#VamosEspaña pic.twitter.com/pZAFzRUg1b — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 25, 2026

El peso histórico del Madrid ausente

La cifra es contundente. Desde 1950 hasta hoy, todas las nóminas de España para una Copa del Mundo incluyeron al menos un futbolista del Real Madrid. La temporada del Madrid, lejos de los estándares del club, explica por qué jugadores de selección como Camavinga, Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal y al propio Huijsen se han quedado afuera del Mundial.

Para los habituales del fútbol español, la postal es marciana. Para De la Fuente, una validación: el seleccionador ha sostenido desde el inicio de su ciclo que la lista responde al momento, no al apellido del club. Y lo demostró con la decisión más impopular posible en la capital.

Los partidos de España en el Mundial 2026

España debutará en el Mundial 2026 el lunes 15 de junio ante Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El segundo partido será el domingo 21 de junio frente a Arabia Saudita en la misma sede. El cierre del Grupo H lo enfrentará a Uruguay el viernes 26 de junio en Guadalajara, México. Antes, los de De la Fuente disputarán partidos amistosos ante Irak y Perú.