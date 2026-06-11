Datos Clave Inauguración amonestada: El primer duelo del Mundial 2026 contó con 3 tarjetas rojas. Se rompe un récord chileno: Una de las tarjetas rompe un inédito registro que ostentaba Carlos Caszely. Después de cinco décadas: Tras el duelo entre México y Sudáfrixa, Carlos Caszely pierde un récord de 52 años.

México y Sudáfrica fueron los encargados de dar el puntapié inicial a la Copa del Mundo 2026, en un duelo poco vistoso que logró la escuadra local quedarse con la victoria por 2-0. El encuentro estuvo marcado por la gran cantidad de faltas, de tarjetas y el flojo ataque de la visita. A pesar del desarrollo del partido, este entra en los libros de historia, ya que rompieron un récord que ostentaba la leyenda chilena, Carlos Caszely.

En el duelo inaugural del Mundial 2026 contó con la inédita cantidad de tres jugadores expulsados. Al minuto 50’ el defensor africano Sphephelo Sithole fue el primer expulsado de la cita planetaria, ya que cometió una infracción a Raúl Jiménez siendo el último hombre en defensa, por lo que el colegiado decidió sacar tarjeta roja. Además, Sudáfrica sufrió su segunda roja a los 84’ minutos tras una agresión de Themba Zwane y México también sufrió la expulsión de un jugador, ya que a los 92’ minutos César Montes le sacaron la tarjeta roja.

La tarjeta que sufrió el defensor africano, Sphephelo Sithole rompe un inédito récord en la historia de los mundiales, ya que rompieron el registro que ostentaba Carlos Caszely desde 1974 en el mundial de Alemania, por lo que este récord fue roto después de 52 años.

Inauguración del mundial rompe el récord de Caszely

En 1974, Chile se enfrentaba ante los locales, Alemania Federal, en la inauguración del Mundial. En aquel encuentro, La Roja cayó por la cuenta mínima ante el anfitrión, y posterior campeón de la cita planetaria, por el gol de la figura alemana Paul Breitner.

En el segundo tiempo, La Roja se encontraba en desventaja en el marcador en búsqueda de la igualdad, pero la historia tendría un destino diferente para Chile, ya que en el minuto 67’, Carlos Caszely sufrió una clara infracción por parte de Berti Vogts. El juez del duelo, Dogan Babacan, no cobró falta para la selección nacional, y Caszely reaccionó con una dura patada sobre el volante alemán. El criterio del árbitro cambió, y decidió expulsar al Rey del Metro Cuadrado.

Esta fue la primera tarjeta roja en un partido inaugural. Cabe destacar que las tarjetas amarilla y roja fueron integradas recién en el año 1970 en el Mundial de México, y en el primer encuentro de aquella cita planetaria no hubo tarjetas rojas. Con la expulsión de esta jornada para el defensor africano, el récord de Caszely cambia de manos después de 52 años.