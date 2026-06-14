El Hard Rock Stadium recibirá a Arabia Saudita contra Uruguay este lunes por la tarde, cuando ambos países comiencen sus respectivas campañas en el Mundial 2026

Los dos equipos compiten en esta cita planetaria en el Grupo H junto a España y Cabo Verde, y se perfila como una batalla fascinante para alcanzar la ronda eliminatoria.

Copa del Mundo – Grupo H – 2026 DÍA DE PARTIDO 1 Arabia Saudí Sin Comenzar Miami Stadium – Miami Uruguay

Previa del partido Arabia Saudita vs Uruguay

Arabia Saudita ha sido una presencia habitual en los Mundiales desde 1994, participando en todos los torneos hasta este punto excepto en 2010 y 2014, cuando no logró clasificarse a la fase final.

Los últimos dos Mundiales de la selección nacional terminaron con eliminaciones en la fase de grupos, y en realidad solo ha alcanzado los octavos de final en una ocasión, lo que ocurrió en 1994.

El equipo de Georgios Donis llegará a este partido después de un empate sin goles con Senegal en su último amistoso previo al Mundial, mientras que también enfrentó a Puerto Rico y Ecuador como parte de su preparación para el torneo, venciendo al primero por 1-0 y perdiendo 2-1 ante el segundo.

España es la gran favorita para terminar primera del Grupo H, pero el segundo lugar de la zona está muy abierto, mientras que el tercer puesto también podría ser suficiente para alcanzar la ronda eliminatoria.

Arabia Saudita ha enfrentado a Uruguay en tres ocasiones anteriores, y ambos equipos han registrado una victoria, incluida una victoria 1-0 de la Celeste en el Mundial 2018.

Pronóstico Arabia Saudita vs Uruguay / © Iconsport

Uruguay ya no puede contar con nombres como Luis Suárez y Edinson Cavani, pero los sudamericanos todavía tienen mucho talento, y una victoria sobre Arabia Saudita este lunes los dejaría en una excelente posición para alcanzar la ronda eliminatoria de la competición.

El equipo de Marcelo Bielsa en realidad no ha jugado desde sus amistosos de marzo, con un empate 1-1 ante Inglaterra en Wembley seguido por un empate sin goles con Argelia.

La Celeste tiene una rica historia en el Mundial, ganando el torneo en 1930 y 1950, mientras que de hecho alcanzó las semifinales tan recientemente como en 2010.

Uruguay estuvo presente en los cuartos de final del torneo 2018, pero quedó eliminado en la fase de grupos de la competición 2022, por lo que hay bastante margen de mejora este verano.

La Celeste buscará conseguir victorias consecutivas sobre Arabia Saudita en un Mundial, y el hecho de que su segundo partido sea contra Cabo Verde el 21 de junio significa que un triunfo aquí los dejaría en una posición dominante para estar presentes en los dieciseisavos de final.

Rendimiento reciente

Arabia Saudita, todas las competiciones:

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Uruguay, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Arabia Saudita vs Uruguay / © Iconsport

Arabia Saudita no podrá contar con Nawaf Al Aqidi (músculo) para su partido inaugural del Mundial 2026, pero Los Verdes llegan por lo demás en buen estado.

Salem Al-Dawsari es el capitán y máximo goleador del plantel con 34 tantos, y Arabia Saudita buscará inspiración en el número 10 para su choque con Uruguay.

Cuatro jugadores capaces de actuar como centrodelanteros fueron incluidos en la convocatoria, pero se espera que el puesto titular por el centro sea entregado a Firas Al-Buraikan, quien suma 16 goles en 72 apariciones con su país.

En cuanto a Uruguay, Jose Gimenez (tobillo), Ronald Araujo (gemelo), Giorgian de Arrascaeta (gemelo), Matias Vina (músculo) y Sebastian Caceres (cabeza) podrían no estar disponibles para la selección.

Entre aquellos considerados duda, Caceres es el más probable de participar, con el jugador de 26 años potencialmente comenzando junto a Santiago Bueno en la defensa, especialmente si tanto Gimenez como Araujo quedan fuera.

Federico Valverde es el jugador más destacado del equipo y actuará en el mediocampo, mientras que Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Darwin Nunez también están listos para participar desde el primer minuto.

Posibles formaciones Arabia Saudita vs Uruguay

Arabia Saudita:

Al-Owais; Abdulhamid, Al Tambakti, Lajami, Bu; Kanno, Al-Khaibari; N Al-Dawsari, Al-Juwayr, S Al-Dawsari; Al-Buraikan

Uruguay:

Muslera; Varela, Caceres, Bueno, Olivera; Valverde, Ugarte, Bentancur, M Araujo; Vinas, Nunez

Pronóstico Arabia Saudita vs Uruguay

Nuestro pronóstico: Arabia Saudita 1-2 Uruguay

Este es un partido difícil de pronosticar, ya que se pueden construir argumentos para que cualquiera de los dos lo gane: estuvimos cerca de inclinarnos por un empate, pero finalmente nos quedamos con Uruguay, que tiene mucho talento en el mediocampo y en ataque.

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