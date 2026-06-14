España y Cabo Verde se verán las caras este lunes 15 de junio en el debut de ambas selecciones por el Mundial 2026. El duelo que abrirá la semana mundialera se disputará en el Mercedes-Benz Stadium, ubicado en Atlanta, y el encuentro dará inicio a las 12 horas.

La realidad de ambas escuadras es totalmente diferente, ya que los europeos llegan a la copa con una generación con hambre de gloria, que ya conquistó la Eurocopa 2024, mientras que los africanos van por su debut, tras sorprender en las eliminatorias de su continente, donde dejaron afuera a Camerún del Mundial 2026.

¿Qué canal transmite España vs Cabo Verde EN VIVO?

El encuentro entre España y Cabo Verde válido por el Grupo H de la Copa del Mundo 2026 será transmitido por las señales de Chilevisión, mientras que para la opción online contará con emisión por las plataformas de streaming DGO y Paramount+.

TV : Chilevisión.

: Chilevisión. Streaming: DGO y Paramount+.

¿A qué hora juegan España vs Cabo Verde?

El duelo entre el equipo español y el caboverdiano se disputará este lunes 15 de junio a partir de las 12:00 horas en el Mercedes-Benz Stadium, ubicado en la ciudad de Atlanta.

Fecha : Lunes 15 de junio de 2026.

: Lunes 15 de junio de 2026. Hora : 12:00 horas de Chile.

: 12:00 horas de Chile. Estadio: Mercedes-Benz, Atlanta.

El choque entre España y Cabo Verde será quien dé la apertura del Grupo H del Mundial 2026.

¿Dónde ver España vs Cabo Verde ONLINE por streaming?

El encuentro será emitido por dos plataformas de streaming mediante sus aplicaciones o sitios web.

DGO

Paramount+

¿Dónde ver GRATIS España vs Cabo Verde?

El partido entre España y Cabo Verde podrá ser visto de forma gratuita por la TV, ya que Chilevisión será el encargado de transmitir el encuentro por las señales nacionales.

¿Cómo está el Grupo H del Mundial 2026?

El Grupo H de la Copa del Mundo 2026 está conformado por España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay, el cual promete ser de los más entretenidos por tener a dos campeones del mundo. El duelo entre españoles y caboverdianos dará el arranque del grupo, pero la primera fecha se cerrará en la noche del mismo lunes en el duelo entre Arabia Saudita y Uruguay.