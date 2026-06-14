Ecuador y Costa de Marfil se enfrentan en el Lincoln Financial Field en uno de los partidos más destacados de la primera ronda del Mundial 2026.

Mientras Alemania aparece como favorita para terminar primera en el Grupo E, los tres veces campeones de África y La Tri ciertamente tendrán otras ideas, lo que significa que el partido del domingo podría establecer una marca crucial.

Copa del Mundo – Grupo E – 2026 DÍA DE PARTIDO 1 Costa de Marfil Sin Comenzar Philadelphia Stadium – Philadelphia Ecuador

Previa del partido Costa de Marfil vs Ecuador

Cuando Costa de Marfil fue derrotada por Grecia en junio de 2014, pocos hinchas de los Elefantes habrían creído que aquel duelo en Fortaleza sería su último en una fase final global durante más de una década.

En cambio, los tres veces campeones africanos quedaron fuera de Rusia cuatro años después y también estuvieron ausentes del emocionante torneo de 2022 en Qatar.

La noche del domingo marca el regreso del equipo marfileño al escenario global 12 años después de aquel desgarrador partido contra Grecia, con el equipo de Emerse Fae buscando abrir un nuevo camino.

Al no haber avanzado nunca más allá de la fase de grupos, los Elefantes fueron rutinariamente perjudicados por el formato tradicional de 32 equipos, quedando eliminados pese a conseguir una victoria en cada una de sus participaciones anteriores.

Este plantel actual llega a la fase final de 2026 plenamente consciente de que avanzar es totalmente posible como uno de los mejores terceros. Con la mayoría de los observadores esperando que Alemania se quede con el primer lugar, la importancia del duelo del domingo entre los hombres de Fae y Ecuador no puede exagerarse.

Pronóstico Costa de Marfil vs Ecuador / © Iconsport – Ewen Gavet

La racha de cuatro victorias consecutivas de Costa de Marfil será puesta a prueba con severidad por los sudamericanos, que no conocen la derrota desde que cayeron ante Brasil hace dos años.

Desde aquella derrota 1-0 ante la Selecao —que fue el primer partido de Sebastián Beccacece al mando de La Tri—, Ecuador se ha mantenido invicto en todos sus partidos oficiales y amistosos.

La base de la racha invicta de 19 partidos de La Selección es una línea defensiva resistente que ha mantenido 13 porterías en cero durante este período.

Sin embargo, un equipo que promedia apenas un gol por partido podría necesitar encontrar mayor fluidez ofensiva para convertir empates en victorias, considerando que solo ocho de esos 20 encuentros terminaron en triunfo.

El enfoque pragmático de Ecuador debería servirle bien en el fútbol de torneos, pero los goles deben venir de alguna parte si La Tri quiere tener una verdadera capacidad de daño.

Está por verse si los sudamericanos pueden descubrir suficiente potencia en ataque para asegurar victorias vitales en el escenario más grande.

Rendimiento reciente

Costa de Marfil, todas las competiciones:

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Ecuador, todas las competiciones:

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La mirada desde Costa de Marfil

Romain Lantheaume, Afrik-Foot

La presión de Ecuador y la intensidad física que es capaz de imponer representan un verdadero desafío para Costa de Marfil.

Los campeones africanos de 2024 vienen de una campaña mixta en la Copa Africana de Naciones, que terminó con la pérdida de su título en cuartos de final y no necesariamente inspiró demasiado optimismo antes del Mundial.

Sin embargo, sus victorias en partidos de preparación contra Corea del Sur, Escocia y especialmente Francia les han dado comprensiblemente a los hinchas más razones para ser optimistas.

Aun así, la tarea todavía parece un poco demasiado empinada ante Ecuador, que tiene más experiencia en este tipo de partidos de alto perfil y causó grandes problemas a un peso pesado africano como Marruecos en marzo, en un 1-1.

La posible ausencia del líder defensivo Evan Ndicka, quien ha estado fuera por lesión durante varias semanas, también podría resultar significativa.

Noticias de los equipos

Pronóstico Costa de Marfil vs Ecuador / © Iconsport – Ewen Gavet

Evan Ndicka ha estado fuera desde que sufrió una lesión en el derbi de Roma el mes pasado, y el problema en el muslo del central probablemente lo dejará fuera del debut del domingo.

Aunque esa sigue siendo la única preocupación por lesión de Fae antes del estreno de Costa de Marfil en el Mundial, el técnico de los Elefantes enfrenta varios dilemas de selección, particularmente en ataque.

Dada la gran cantidad de talento por las bandas, incluidos Amad Diallo, el objetivo de Liverpool Yan Diomande, Nicolas Pepe y Simon Adingra, se espera que la principal amenaza de los Elefantes venga desde los costados.

Con Sebastien Haller fuera de la convocatoria, será fascinante ver quién recibe la oportunidad en ataque, ya que las posibles opciones Elye Wahi, Evan Guessand y Ange-Yoan Bonny suman apenas cuatro goles internacionales entre los tres.

Aunque Ecuador presume de un parte médico relativamente limpio, persisten dudas sobre el estado físico de su capitán talismán y principal amenaza de gol, Enner Valencia.

Valencia es considerado una duda menor para el duelo del domingo, lo que representa una preocupación significativa considerando que el delantero de 49 goles es el único jugador del plantel con una cifra internacional de dos dígitos.

Con Gonzalo Plata como el siguiente máximo goleador con ocho tantos, la fuerte dependencia de los sudamericanos en su veterano delantero para la producción en el último tercio es evidente.

Pese a la falta de goles fuera de Valencia, La Tri presume de una abundancia de talento de élite, con Moisés Caicedo, de Chelsea; Piero Hincapié, de Arsenal; Willian Pacho, de Paris Saint-Germain; y la sensación adolescente Kendry Páez.

Posibles formaciones Costa de Marfil vs Ecuador

Costa de Marfil:

Y. Fofana; Doue, Agbadou, Kossounou, Konan; Kessie, Sangare, S. Fofana; Diallo, Guessand, Diomande

Ecuador:

Galindez; Ordonez, Pacho, Hincapie, Estupinan; Caicedo, Vite; Yeboah, Plata, Angulo; Valencia

Pronóstico Costa de Marfil vs Ecuador

Nuestro pronóstico: Costa de Marfil 1-1 Ecuador

Aunque la defensa mezquina de Ecuador le da una oportunidad de pelear contra cualquiera, la enorme calidad del frente ofensivo de Costa de Marfil sugiere que La Tri tendrá dificultades para mantener su 14ª portería en cero bajo Beccacece.

No obstante, los sudamericanos son notoriamente resistentes, lo que sugiere que un empate muy trabajado podría estar en las cartas en Philadelphia.

¿Quién transmite Costa de Marfil vs Ecuador? Horario y canal de TV para ver EN VIVO el duelo del Grupo E del Mundial 2026

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