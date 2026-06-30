Costa de Marfil y Noruega se miden este martes 30 de junio en el AT&T Stadium de Dallas por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El ganador se medirá en los octavos de final ante el vencedor del cruce entre Francia y Suecia.

El partido es el más equilibrado de esta ronda. Noruega parte como favorita gracias a la presencia de Erling Haaland, pero Costa de Marfil tiene el plantel para dar el golpe. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

Costa de Marfil vs Noruega, minuto a minuto

La previa del Costa de Marfil vs Noruega

Costa de Marfil llega a Dallas como el equipo africano más completo del torneo. Los Elefantes tuvieron una fase de grupos de gran nivel con dos victorias ante Ecuador y Curazao que los dejó segundos del Grupo E. El extremo Amad Diallo es el jugador más desequilibrante del equipo, capaz de crear peligro en cualquier momento. El mediocampista Franck Kessié es el músculo y la experiencia del centro del campo, mientras que el delantero Yan Diomandé y el veterano Nicolas Pépé son las referencias en el ataque.

Noruega llega al primer partido de eliminación directa con su equipo descansado. El DT Ståle Solbakken mantiene su once de gala: Erling Haaland necesita demostrar que puede ser determinante en la fase eliminatoria, donde los partidos se deciden por detalles. El capitán Martin Ødegaard es el cerebro creativo que conecta el juego desde la media punta, mientras que Alexander Sørloth acompaña a Haaland en el ataque. Para Noruega, llegar a octavos sería el mayor resultado del fútbol escandinavo en Mundiales.

Formaciones de Costa de Marfil vs Noruega

Formación confirmada de Noruega:

Ørjan Nyland; Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe; Martin Ødegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes; Antonio Nusa, Erling Haaland, Alexander Sørloth. DT: Ståle Solbakken.

Formación confirmada de Costa de Marfil:

Yahia Fofana; Guéla Doué, Ousmane Diomandé, Odilon Kossounou, Ghislain Konan; Ibrahim Sangaré, Franck Kessié, Christ Inao Oulaï; Amad Diallo, Nicolas Pépé, Yan Diomandé. DT: Emerse Faé.

¿Dónde ver Costa de Marfil vs Noruega en vivo?

El duelo entre Costa de Marfil y Noruega se disputará este martes 30 de junio a las 13:00 horas de Chile en el AT&T Stadium de Dallas, Texas. Para Chile, el partido puede seguirse en DSports y en streaming a través de DGO y Paramount+.