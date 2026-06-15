Bélgica y Egipto abren la Fecha 1 del Grupo G del Mundial 2026 este lunes 15 de junio a las 15:00 horas de Chile. El duelo enfrenta a dos equipos que llegan en buena forma y que tienen motivaciones distintas: Los Diablos Rojos necesitan comenzar ganando para confirmar su estatus entre los candidatos al título, mientras que los Faraones buscan escribir la página mundialista más importante de su historia moderna.

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Bélgica vs Egipto, minuto a minuto

La previa del Bélgica vs Egipto

Bélgica, dirigida por Rudi García, llega al debut mundialista con una forma impecable: cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, incluyendo una goleada 5-0 a Túnez el 6 de junio y un 5-2 ante Estados Unidos en marzo, según confirma la previa publicada por Goal.com Chile. El director de juego es Kevin De Bruyne, capitán y cerebro del equipo, quien organiza las transiciones rápidas hacia Jérémy Doku por la izquierda. García alterna el 4-2-3-1 y el 3-4-2-1 según el rival, pero la verticalidad y la presión alta son siempre sus sellos.

Egipto, bajo las órdenes del legendario Hossam Hassan, es el rival más incómodo posible para Bélgica: compacto, disciplinado y con el arma más letal: Mohamed Salah. El apoyo ofensivo viene de Omar Marmoush y el veterano Trezeguet. En el historial reciente, Egipto empató 0-0 con España en marzo y venció 4-0 a Arabia Saudí en mayo, lo que evidencia que los Faraones pueden competir contra equipos de élite. El último choque entre ambas selecciones fue en noviembre de 2022, cuando Egipto venció 2-1 a Bélgica.

Formaciones de Bélgica vs Egipto

Formación de Bélgica:

Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Brandon Mechele y Timothy Castagne; Kevin De Bruyne, Youri Tielemans y Amadou Onana; Jérémy Doku, Charles De Ketelaere y Leandro Trossard.

Formación de Egipto:

Mohamed El Shenawy; Mohamed Hany, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Ramadan Ibrahim, Mohamed Hamdy Aboul-Fetouh; Hamdy Fathy, Emam Ashour, Mahmoud Saber; Mohamed Salah, Omar Marmoush y Mahmoud Hassa

¿Dónde ver Bélgica vs Egipto en vivo?

El duelo entre Bélgica y Egipto se disputará este lunes 15 de junio a las 15:00 horas de Chile en el Lumen Field, Seattle. Para Chile, el partido puede seguirse en Chilevisión, DSports y en streaming a través de DGO y Paramount+