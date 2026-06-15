España y Cabo Verde abren la Fecha 1 del Grupo H del Mundial 2026 este lunes 15 de junio a las 12:00 horas de Chile en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. La Roja llega como uno de los grandes favoritos al título y busca repetir el dominio que la llevó a ganar la Eurocopa 2024, su tercer título europeo en cuatro torneos.

Enfrente, Cabo Verde protagoniza su histórico debut en la Copa del Mundo y tiene la misión de no sucumbir ante la mejor España de la última década. Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

España vs Cabo Verde, minuto a minuto

La previa del España vs Cabo Verde

España, bajo la conducción de Luis de la Fuente, tiene a Lamine Yamal recuperado y disponible para el debut, una noticia que ilusiona a todo el país tras las dudas de los últimos días. El sistema habitual de De la Fuente es el 4-3-3 con presión altísima y posesión como sello.

Cabo Verde, dirigido por Bubista, llega a la Copa del Mundo con una identidad táctica clara: bloque bajo, orden defensivo y salida rápida en transición. La figura más conocida del plantel es Rayan Mendes, y lo secunda Jovane Cabral. Los Tubarões Azuis saben que España es un obstáculo mayúsculo, pero el técnico Bubista insistió en conferencia de prensa que su equipo “viene a competir, no solo a participar”.

Formaciones de España vs Cabo Verde

Probable formación de España:

Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedri, Rodri, Fabián Ruiz; Ferran Torres, Mikel Oyarzabal, Gavi.

Probable formación de Cabo Verde:

Vozinha; Moreira, Lopes, Costa, Paulo; Semedo, Pina; Mendes, Monteiro, Cabral; Rocha Livramento

¿Dónde ver España vs Cabo Verde en vivo?

El duelo entre España y Cabo Verde se disputará este lunes 15 de junio a las 12:00 horas de Chile en el Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. Para Chile, el partido puede seguirse Sports, Dgo y Paramount+.