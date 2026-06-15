Datos Clave Fin del interinato: El acuerdo marcaría el adiós definitivo de Nicolás Córdova al mando del primer equipo, tomando las riendas oficiales de cara a los próximos desafíos continentales. Término de contrato: El flamante elegido culmina su vínculo contractual con su actual selección apenas finalice su participación en el Mundial 2026. Presente amargo: La noticia se filtra justo después de que el entrenador sufriera una agónica y polémica derrota por 1-0 en su debut mundialista.

La búsqueda del nuevo líder para el “Equipo de Todos” parece haber llegado a su fin. Mientras las miradas del planeta fútbol están puestas en el desarrollo del Mundial 2026 en Norteamérica, en los pasillos de la ANFP se movieron las piezas con absoluto sigilo para asegurar al próximo dueño del buzo nacional. Según reveló el programa Círculo Central de TV+, bajo la conducción de Cristian Arcos, Mauricio Israel y Marco Sotomayor, la dirigencia ya tiene amarrado al estratega que tomará la posta tras el interinato de Nicolás Córdova en La Roja. El elegido es un viejo conocido del medio local que, actualmente, se encuentra peleando por la gloria mundialista, pero que tiene las maletas listas para regresar a Juan Pinto Durán.

¿Quién es el DT mundialista que asumirá en La Roja?

La bomba lanzada por el espacio televisivo tiene nombre y apellido: Sebastián Beccacece. Según la información revelada, el actual seleccionador de Ecuador ya tendría un acuerdo para convertirse en el nuevo entrenador de la Selección Chilena una vez que finalice la participación de la “Tri” en la cita planetaria.

El escenario contractual es perfecto para las pretensiones de la ANFP. El rosarino firmó su vínculo con la Federación Ecuatoriana en agosto de 2024 con el objetivo exclusivo de llegar y dirigir en la Copa del Mundo (donde percibe un salario cercano a los 2,4 millones de dólares anuales). Con su contrato expirando apenas termine el torneo en Norteamérica, su arribo a Santiago se daría a costo cero en términos de cláusulas de salida.

De concretarse, Beccacece vivirá su tercera etapa en el país tras su exitoso paso como escudero de Jorge Sampaoli (con quien ganó la Copa Sudamericana en la U y la histórica Copa América 2015 con La Roja), y su posterior y turbulento debut como DT principal en Universidad de Chile durante 2016.

El amargo debut de Beccacece en el Mundial y la furia con el árbitro

La filtración de su llegada a Chile coincide con un momento de profunda frustración para el entrenador en Estados Unidos. Este domingo, en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, su selección de Ecuador cayó de manera agónica por 1-0 ante Costa de Marfil en el debut del Grupo E, perdiendo un invicto que arrastraba desde hace 19 partidos.

Pese a dominar la posesión y estrellar dos balones en el travesaño (Yeboah y Minda), los africanos se llevaron la victoria en el minuto 90 gracias a un remate de Amad Diallo. Tras el pitazo final, Beccacece no ocultó su dolor y lanzó un duro dardo contra el arbitraje, exigiendo la expulsión que se le perdonó al lateral marfileño Guéla Doué.

“No sentí en ningún momento que ellos merecieran ganar el partido, pero el fútbol no va de merecimientos, sino de concretar… Si se hubiese aplicado el reglamento tal vez eso (el gol) no hubiese pasado, pero pasó”, disparó el estratega.

El dolor fue compartido por los referentes del plantel ecuatoriano. Enner Valencia, goleador histórico de la “Tri”, intentó levantar el ánimo: “Este grupo se ha caracterizado por salir de situaciones difíciles. Esta va a ser una más”, mientras que Gonzalo Plata lamentó la falta de fortuna: “Es una lástima. Atacamos, dominamos, generamos opciones, no fuimos inferiores”. Ahora, mientras busca el milagro ante Curazao y Alemania para avanzar a dieciseisavos, el futuro del DT ya parece tener acento chileno.