Datos Clave Terna nacional: El juez principal será Cristian Garay, quien estará secundado en las bandas por los árbitros asistentes chilenos José Retamal y Miguel Rocha. Misión estelar: Los colegiados tendrán la presión de dirigir a uno de los dueños de casa frente al actual monarca asiático en un grupo que está al rojo vivo. El antecedente: Si bien será el estreno en cancha para los nacionales, Juan Lara ya sumó minutos representando al país desde la cabina del VAR en el polémico partido inaugural.

El fútbol chileno ya afina su silbato para hacer su gran estreno en el césped de la máxima cita planetaria. Mientras las miradas del mundo se centran en los goles y las grandes figuras del Mundial 2026, la FIFA entregó este lunes una excelente noticia para el arbitraje sudamericano. En medio de las exigentes designaciones para la segunda fecha de la fase de grupos, la comisión arbitral confirmó que una terna 100% chilena saltará al terreno de juego para impartir justicia en uno de los duelos más atractivos y parejos del torneo, marcando un verdadero hito en la carrera de los réferis de nuestro país.

¿Qué partido dirigirá el árbitro chileno Cristian Garay en el Mundial?

El esperado debut en cancha se concretará este jueves 18 de junio a las 18:00 horas (tiempo de Chile). La FIFA confió en el criterio de Cristian Garay como juez central para liderar el crucial enfrentamiento entre Canadá y Qatar, válido por la segunda jornada del Grupo B, el cual se disputará en el imponente Estadio BC Place de la ciudad de Vancouver.

Garay no estará solo en esta titánica tarea. El cuerpo referil en cancha será completado por los también chilenos José Retamal y Miguel Rocha, quienes oficiarán como jueces de línea en su estreno mundialista. Fuera del terreno, el peruano Kevin Ortega actuará como cuarto árbitro, a la espera de que se confirmen los encargados del videoarbitraje.

El choque asoma como un verdadero polvorín. El Grupo B es uno de los más parejos de la Copa del Mundo: tras la primera fecha, Canadá, Qatar, Suiza y Bosnia y Herzegovina marchan igualados con un punto, por lo que el equipo que logre imponerse bajo la atenta mirada de los chilenos dará un paso de gigante hacia la clasificación a la siguiente ronda.

Los millones en juego: ¿Cuánto ganan los árbitros en el Mundial 2026?

La presencia de la terna chilena no solo representa prestigio deportivo, sino también un importante incentivo económico. Aunque la FIFA mantiene sus tabuladores bajo estricta reserva, datos revelados por excolegiados internacionales indican que existe un lucrativo sistema de pagos para quienes imparten justicia en el torneo.

El formato contempla un monto fijo por participación que va incrementando su valor a medida que el árbitro avanza de fase y es designado para compromisos de eliminación directa. Según los trascendidos, si un juez logra mantener un rendimiento óptimo y es seleccionado para dirigir hasta la gran final de la Copa del Mundo, podría embolsarse una cifra cercana a los 70 mil dólares (más de 65 millones de pesos chilenos) por toda su participación en Norteamérica.

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