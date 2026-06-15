Datos Clave Debut de pesadilla: El equipo en cuestión sufrió un categórico 5-1 en su estreno por el Grupo F, desatando la furia de la prensa local y la dirigencia. Ciclo fugaz: El estratega cesado apenas alcanzó a dirigir cinco partidos oficiales, acumulando un desastroso saldo de 11 goles en contra y solo dos a favor. Solución de emergencia: A falta de confirmación oficial, el secretario técnico o un referente del plantel asumirán el interinato para intentar el milagro en la segunda jornada.

El Mundial 2026 no da respiro ni perdona errores. Lo que debía ser una fiesta deportiva se transformó en una verdadera pesadilla para una de las selecciones participantes del Grupo F. Tras una actuación desastrosa en el debut mundialista, calificada por su propia prensa como una “catástrofe nacional”, los dirigentes decidieron no esperar más. Cortando un proceso que llevaba apenas cinco meses de gestación, el certamen ya registra a su primer entrenador despedido en plena competencia oficial: el francés Sabri Lamouchi, ahora ex seleccionador de Túnez.

¿Por qué despidieron a Sabri Lamouchi del Mundial 2026?

La atmósfera en la selección de Túnez ya era irrespirable antes de aterrizar en Norteamérica, producto de dolorosas derrotas en los amistosos previos (5-0 ante Bélgica y 1-0 ante Austria). Sin embargo, la gota que rebalsó el vaso fue el catastrófico estreno frente a Suecia.

Las “Águilas de Cartago” fueron humilladas con un categórico 5-1 por los europeos. Pese a un momentáneo descuento de Omar Rekik que acercó el marcador (2-1), los errores defensivos condenaron al equipo africano. Los dobletes de Yasin Ayari y Viktor Gyokeres, sumados a los tantos de Alexander Isak y Mattias Svanberg, firmaron la sentencia del estratega nacido en Lyon.

Tras el pitazo final, Lamouchi intentó justificar la debacle: “La calidad individual marcó la diferencia; cometimos errores que los suecos aprovecharon. En el Mundial no se perdona nada”, argumentó. Sus palabras no encontraron respaldo. Según informaron cadenas locales como Jawhara FM, la Federación Tunecina de Fútbol se reunió de urgencia y decidió destituir al DT de 54 años, convirtiéndolo en el primer técnico cesado del actual Mundial pese a tener un contrato vigente hasta 2028.

La crisis de Túnez: ¿Quién asume como técnico para el duelo ante Japón?

Con Túnez hundido en el fondo del Grupo F, la dirigencia debe encontrar un salvavidas inmediato para mantener vivas sus esperanzas de clasificación. El próximo sábado 20 de junio, los africanos enfrentarán a Japón en Monterrey, en un duelo de vida o muerte.

Ante la urgencia, los medios tunecinos barajan dos escenarios para el banquillo. El principal candidato para tomar las riendas es el actual secretario técnico de la selección, Mondher Kebaier (Munther Al-Kabir). Sin embargo, reportes de Mozaïque FM indican que, ante la extrema tensión entre el plantel y la prensa, el experimentado jugador Wahbi Khazri podría asumir un sorpresivo rol como entrenador interino para intentar apagar el incendio y lavar la imagen del equipo en territorio mexicano.

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