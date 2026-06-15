Datos Clave La petición del DT: Ante la necesidad urgente de sumar desequilibrio por las bandas, el técnico Fernando Ortiz había incluido al delantero nacional en su ambiciosa lista de refuerzos. La respuesta del jugador: Desde el entorno del futbolista fueron tajantes en señalar que no existe ninguna intención de volver al balompié chileno en el corto plazo. El plan a futuro: El atacante, cuyo pase pertenece a Gremio de Brasil, se mantendrá jugando a préstamo en la MLS con el objetivo de dar el gran salto a Europa.

Colo Colo finalizó la primera rueda como líder exclusivo del Campeonato Nacional, pero en el Estadio Monumental saben que no pueden dormirse en los laureles. Con la ventana de fichajes a punto de abrirse, el cuerpo técnico liderado por Fernando Ortiz ya le entregó a Blanco y Negro sus prioridades para potenciar el plantel de cara a la definición del título: un volante creativo y un extremo izquierdo. Fue justamente en esta última posición donde la concesionaria apuntó alto, contactando a una de las grandes promesas del fútbol chileno exportadas desde el archirrival. Sin embargo, la ilusión de dar el gran golpe en el mercado se esfumó rápidamente ante un rotundo “no”.

¿Por qué Alexander Aravena rechazó el interés de Colo Colo?

El nombre que generaba consenso en Macul era el de Alexander Aravena. El “Monito”, formado en Universidad Católica y actual jugador del Portland Timbers de la MLS, apareció en la órbita del Cacique para adueñarse de la banda izquierda. Sin embargo, el coqueteo duró poco.

Según información recabada por diversos medios, el entorno del atacante de 23 años fue claro en desestimar la opción. “El salto que quiere dar es hacia Europa, no volver a Chile”, señalaron fuentes cercanas al jugador, cerrando de golpe la puerta del Estadio Monumental.

La negativa del ex cruzado tiene varias aristas. En primer lugar, Aravena ha logrado encontrar en Estados Unidos la regularidad que le fue esquiva durante su etapa en Brasil (ha sumado minutos en 12 encuentros con Portland). En segundo lugar, su corazón sigue ligado a la precordillera: si en algún momento de su carrera decide retornar al balompié nacional, su prioridad absoluta será vestir los colores de la UC, club que lo formó.

El complejo escenario contractual de “Monito” y el problema albo

Más allá del deseo del futbolista, sacarlo del extranjero era una operación titánica para la gerencia deportiva que encabeza Daniel Morón y Jaime Pizarro.

Aravena mantiene un contrato vigente con Gremio de Porto Alegre hasta fines del 2028 y actualmente se encuentra en Estados Unidos bajo la figura de un préstamo con opción de compra válido hasta diciembre de este año. Sin una cláusula de salida anticipada en la MLS, Colo Colo debía sentarse a negociar con los brasileños, cuyos montos escapan totalmente a la realidad de Blanco y Negro.

Cabe recordar que la concesionaria alba maneja un estricto presupuesto que ronda los 1,5 millones de dólares para concretar tres fichajes en este mercado de invierno (donde también asoman nombres como Jean Meneses o el arquero Santiago Mele). Ante este escenario y el portazo definitivo de Aravena, Fernando Ortiz y la gerencia deberán tachar su nombre y comenzar a mirar hacia otras latitudes para encontrar al anhelado extremo que los acerque aún más al título de la temporada 2026.

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