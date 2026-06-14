Alemania y Costa de Marfil cerraron la Fecha 1 como líderes del Grupo E del Mundial 2026. Los germanos protagonizaron la mayor goleada de la primera ronda con una exhibición ofensiva de otro nivel, mientras que los marfileños se llevaron una victoria trabajada ante la Tri ecuatoriana.

Esta zona de la Copa del Mundo comenzó el domingo 14 de junio en el NRG Stadium de Houston, con Alemania como gran candidata al título mundial. La tarde continuó en Filadelfia con un Ecuador que buscaba su primera victoria mundialista ante Costa de Marfil.

Alemania repite un 7-1 histórico

El único rival que tuvo Alemania en Houston fue el calor de Texas. Felix Nmecha abrió el marcador a los 6′ con un golazo de pared en el borde del área. Curazao encontró el empate transitorio a los 20′ gracias a Livano Comenencia, pero fue lo único que sacaron del partido: los germanos respondieron de inmediato con goles de Schlotterbeck (37′), Havertz de penal (45’+4′), Musiala (46′ ST), Brown (67′), Undav (77′) y Havertz (87′) para cerrar un 7-1 histórico. Curiosamente, el marcador evocó el mítico 7-1 que Alemania le propinó a Brasil en las semifinales del Mundial 2014.

Costa de Marfil se impone a Ecuador

Ecuador llegaba con expectativas, pero Costa de Marfil supo dosificar su talento ofensivo. El único gol del partido fue suficiente para que los Elefantes se llevaran los tres puntos ante una selección ecuatoriana que no logró concretar las llegadas de John Yeboah y Alan Minda. El 1-0 final deja a Ecuador en una situación complicada para la segunda fecha.

La tabla del Grupo E

Fixture Grupo E

Fecha 1:

Alemania 7-1 Curazao

Costa de Marfil 1-0 Ecuador

Fecha 2:

Alemania vs Costa de Marfil

Ecuador vs Curazao

Fecha 3:

Ecuador vs Alemania

Curazao vs Costa de Marfil

Próximas fechas del Grupo E del Mundial 2026

Sábado 20 de junio:

16:00 Alemania vs Costa de Marfil

20:00 Ecuador vs Curazao

Jueves 25 de junio: