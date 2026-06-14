Datos Clave Luto en redes sociales: El creador de contenido Gaspi fallece en un accidente en Brasil. Gaspi reveló su pasado en la U: El creador de contenido difundió su paso por dos equipos del fútbol nacional. Su conexión con Chile: La madre de Gaspi es oriunda de Concepción, y cuenta con sus abuelos en tierras nacionales.

El mundo del entretenimiento está de luto, debido a que durante las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Gaspar Prim, mejor conocido como Gaspi, y el cantante estadounidense Oliver Tree. El deceso de ambas personalidades ocurrió en Brasil, más específicamente en Río de Janeiro, tras una colisión de helicópteros en el que iban de pasajeros.

Gaspi fue uno de los grandes exponentes argentinos en redes sociales, al contar con más de 2.8 millones de seguidores en YouTube y 3.2 millones en Instagram. El creador de contenido cuenta con madre chilena, y durante su camino por la Velada V de Ibai Llanos reveló su pasado ligado al deporte, donde divulgó que había estado ligado a los cadetes de Universidad de Chile.

El pasado de Gaspi en el fútbol chileno

Tras su paso por la velada de boxeo de streamers, Gaspi realizó un recorrido por diversos canales de entretenimiento en redes sociales. El primero fue con ElRubius, donde reveló que había vivido por 4 años en tierras nacionales. “Viví desde los 8 años en Chile y volví a Argentina a los 12”.

Después, Gaspar Prim pasó por el canal de Vorterix, en el programa “Paren la mano”. En conversación con los panelistas, se revela nuevamente que Gaspi vivió en Chile, pero el creador de contenido agregó que había jugado en dos equipos nacionales, en U de Chile y La Serena. “Jugué mucho y después me di cuenta que estaba todo arreglado. Era mucha exigencia y no era tan bueno. Jugué bastante, pasé por la U y La Serena en las inferiores”, señaló la personalidad de redes sociales quien divulgó su pasado ligado al fútbol nacional.

Si bien no llegó al profesionalismo y se convirtió en una gran personalidad de redes sociales, Gaspi fue parte de dos clubes de nuestro fútbol y durante su mayor momento de estrellato reveló dos pasos que lo ligan al deporte nacional, donde además reveló el gran cariño que tenía por Chile, debido a que tiene familia en el país, ya que su madre es oriunda de Concepción y cuenta con abuelos en tierras nacionales.